Son Dakika Haberleri: Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Ali KöseoğluAfyon Belediyespor: Altan Erol 13, Calloway 21, Carter 6, Culpepper 15, Cevher Özer 10, Zelionis 5, Oğulcan Baykan 2, Hagins 16, Serkan Menteşe, Kerem Gülmez 2, Dorukhan EngindenizBanvit: Perez 36, Tolga Geçim...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu


Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Ali Köseoğlu

Afyon Belediyespor: Altan Erol 13, Calloway 21, Carter 6, Culpepper 15, Cevher Özer 10, Zelionis 5, Oğulcan Baykan 2, Hagins 16, Serkan Menteşe, Kerem Gülmez 2, Dorukhan Engindeniz

Banvit: Perez 36, Tolga Geçim 5, Morgan 18, Rıdvan Öncel 5, Shelton 2, İsmail Cem Ulusoy 4, Metehan Akyel 12, Şehmus Hazer 10, Ragıp Berke Atar 4

1. Periyot: 20-23

Devre: 43-49

3. Periyot: 63-72

Beş faulle çıkanlar: 27.58 İsmail Cem Ulusoy (Banvit), 38.03 Culpepper, 39.52 Altan Erol (Afyon Belediyespor)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Banvit, deplasmanda Afyon Belediyespor'u 96-90 mağlup etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Culpepper ve Cevher Özer ile etkili olan Afyon Belediyespor, 4. dakikayı 11-9 üstün geçti. İlerleyen dakikalarda Morgan ve Perez'in sayılarıyla skorda öne geçen Banvit, ilk periyodu 23-20 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan konuk ekip, Şehmus Hazer ve Metehan Akyel'in sayılarıyla 14. dakikayı 32-26 üstün geçti. Ev sahibi ekip, Hagins, Calloway ve Culpepper ile farkı kapatmaya çalışsa da Banvit, soyunma odasına 49-43 önde gitti.

İkinci yarının başında Tolga Geçim ve Perez ile 3 sayılık basketler bulan Banvit, 23. dakikayı 60-48 üstün geçti. Afyon Belediyespor, Cevher Özer, Carter ve Altan Erol ile skor üretse de konuk ekip, final periyoduna 72-63 önde girdi.

Son çeyreğin ilk bölümünde Şehmus Hazer ve Morgan ile etkili olan Banvit, 34. dakikayı 80-73 önde geçti. Calloway, Hagins ve Culpepper'la pota altından sayılar bulan mor-beyazlı ekip, farkı azaltmaya çalışsa da Banvit, sahadan 96-90 galip ayrıldı.

Banvit'te 36 sayı üreten Perez, maçın en skorer ismi oldu. Afyon Belediyespor'da ise Calloway 21, Hagins 16 sayıyla oynadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:32 Kaynak: AA

Mehmet Serdar, Yener Yılmaz, Tolga Geçim, Spor
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