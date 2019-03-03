Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 78 - Galatasaray Doğa Sigorta: 75

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray
Doğa Sigorta
'yı konuk eden Pınar Karşıyaka
, rakibini 78-75 mağlup etti.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Karşıyaka
Hakemler: Zafer Yılmaz
xx, Osman Sinan İşgüder
xx, Halil Baldemir
xx
Pınar Karşıyaka: İlkan Karaman
xx 7, Berk Uğurlu
x 1, Sek
Henry xxx 20, Assem Marei xxx 21, Birkan Batuk
xx 17, Erving Walker xx 2, Christopher Evans xx 6, Akif Egemen Güven x 4, Tayfun Erülkü
x
Başantrenör: Dirk Bauermann
Galatasaray Doğa Sigorta: Nigel Hayes xx 9, Tai Webster xx 18, Aaron Harrison xxx 24, Zach Auguste x, Göksenin Köksal xx 7, Jaka Klobucar
x 3, Can Korkmaz
x 4, Ege Arar
xx 8, Ayberk Olmaz x 2
Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan
1. periyot: 20-21 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine)
Devre: 41-46 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine)
3. periyot: 59-60 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine) - İZMİR