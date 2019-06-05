Son Dakika Haberleri: Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off

1 saat önce

Salon: Sinan ErdemHakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Ali ŞakacıGalatasaray Doğa Sigorta: Webster 6, Caner Erdeniz, Harrison 24, Arapovic 2, Auguste 15, Ege Arar, Erol Can Çinko, Göksenin Köksal 8, Can Korkmaz 5, Hayes 12, Ayberk OlmazAnadolu Efes: Micic 23, Larkin 12, Anderson 13, Motum...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off, System.String[]
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Ali Şakacı
Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 6, Caner Erdeniz, Harrison 24, Arapovic 2, Auguste 15, Ege Arar, Erol Can Çinko, Göksenin Köksal 8, Can Korkmaz 5, Hayes 12, Ayberk Olmaz
Anadolu Efes: Micic 23, Larkin 12, Anderson 13, Motum 24, Dunston 2, Ahmet Buğrahan Tuncer, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı 4, James Metecan Birsen
1. Periyot: 15-17
Devre: 36-41
3. Periyot: 51-62
Beş faulle çıkan: 39.55 Webster (Galatasaray Doğa Sigorta)
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Galatasaray Doğa Sigorta'yı deplasmanda 78-72 yenerek seride 3-0 öne geçen Anadolu Efes, finale yükseldi.
Anadolu Efes, final serisinde Fenerbahçe Beko-TOFAŞ eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Karşılaşmaya iki ekip de sert savunma yaparak başladı. Boyalı alandan Harrison ve Arapovic'le sayılar üreten Galatasaray Doğa Sigorta, 4. dakikayı 6-2 üstün geçti. Hücumlardan boş dönen sarı-kırmızılı takım karşısında Micic'le iç ve dış atışlardan basketler bulan Anadolu Efes, 7. dakikada öne geçti: 8-9. Anadolu Efes, Motum'un pota altından kaydettiği sayılarla ilk çeyreği 17-15 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte Larkin'le basketler bulan Anadolu Efes karşısında hücumda temposunu arttıran Galatasaray Doğa Sigorta, Göksenin Köksal ve Harrison'un üç sayılık basketleriyle 15. dakikada eşitliği yakaladı: 28-28. Micic'in etkili oyunuyla çabuk toparlanan Anadolu Efes, Larkin'in dış atışlardan arka arkaya kaydettiği sayılarla soyunma odasına 41-36 üstün gitti. Auguste'nin çeyreğin son saniyesinde rakip yarı sahanın ortasından attığı üç sayılık basket, sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük alkış aldı.
İkinci yarıya Hayes'in üç sayılık Auguste'nin de pota altından ürettiği sayılarla başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, 21. dakikada beraberliği (41-41) yakaladı. Savunmada ve hücumda ritmini arttıran Anadolu Efes, Micic'in hücum önderliğinde 25. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 45-55. Micic'in potaya giderek bulduğu sayılarla farkı koruyan lacivert-beyazlı takım, final periyoduna 62-51 önde girdi.
Son çeyreğe 7-0'lık seriyle başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, 33. dakikada farkı 4 sayıya (58-62) indirdi. Taraftar desteğini arkasına alan sarı-kırmızılı ekip, basit top kayıpları yapan Anadolu Efes karşısında boyalı alandan bulduğu sayılarla 16. dakikada eşitliği yakaladı: 67-67. Hücumlardan boş dönen sarı-kırmızılılar karşısında Anderson'un turnikesiyle yeniden üstünlüğü (67-69) ele alan Anadolu Efes, Motum ve Anderson'nun üç sayılık basketleriyle skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 78-72 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 08:57 Kaynak: AA
Emin Moğulkoç, Sigorta, Spor
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