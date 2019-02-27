Tahkim Kurulu Adem Büyük İçin Yapılan İtirazı Reddetti
59 dakika önce
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Evkur Yeni Malatyaspor futbolcusu Adem Büyük'ün Beşiktaş maçında Lens'e yaptığı hareket sonrasında gördüğü kırmızı kart sonucunda aldığı 2 maçlık cezasına yapılan itirazı reddetti.
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu
, Evkur Yeni Malatyaspor
futbolcusu Adem Büyük
'ün Beşiktaş
maçında Lens'e yaptığı hareket sonrasında gördüğü kırmızı kart sonucunda aldığı 2 maçlık cezasına yapılan itirazı reddetti. Türkiye Futbol Federasyonu
'nun resmi internet sitesinden yayınlanan Tahkim Kurulu
'nun 27 Şubat 2019 günlü (12) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aldığı karar şöyle:
"Evkur Yeni Malatya Spor Kulübü'nün futbolcusu Adem Büyük ile ilgili PFDK
'nın 21.02.2019 tarihli E.2018-2019/674 K.2018-2019/818 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Evkur Yeni Malatya Spor Kulübü'nün futbolcusu Adem Büyük'ün rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:11 Kaynak: İHA
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