Tahkim Kurulu, Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın 2 maçlık cezasını...
Tahkim Kurulu, Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın 2 maçlık cezasını 1'e düşürdü.
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 07:58 Kaynak: İHA
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