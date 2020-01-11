Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ret - Son Dakika

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ret

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın "Takım harcama limitine uygulanan faiz oranına yaptıkları itirazları reddetti.

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ret, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın "Takım harcama limitine uygulanan faiz oranına yaptıkları itirazları reddetti.

Tahkim Kurulu bugün Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın takım harcama limitine uygulanan faiz oranına yaptıkları itirazlar için toplandı ve şu kararları aldı:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına" ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, kurulumuzun 09.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan takım harcama limitlerine ilişkin dosya, ilgili tüm belgeler celp edildi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine" ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, kurulumuzun 09.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan takım harcama limitlerine ilişkin dosya, ilgili tüm belgeler celp edildi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."

(İHA)

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş ve F.Bahçe'nin talebi reddedildi! Peki şimdi ne olacak?
TFF'nin kararı sonrası Beşiktaş'tan ilk açıklama: Transfer bizim için bitmiştir TFF'den kulüplerin takım harcama limitleri konusunda açıklama Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı

Son Dakika Haberleri
19:02 Yıldız Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı - Son Dakika
18:58 Kayseri'de helikopter ambulans felç geçiren hasta için havalandı - Son Dakika
18:58 Tahran'da rejim karşıtı gösteri düzenlendi - Son Dakika
18:57 Irak Başbakanı, Barzani ile "İran ve ABD gerilimini" ele aldı - Son Dakika
18:55 Siirt'te 111 kişinin istihdam edildiği çağrı merkezi açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika
18:42 Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı - Son Dakika
18:11 Torbalı'da sağlık müdürü ve doktor eşini öldüren sanık intihar etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 19:04:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]