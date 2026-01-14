Tahran'da Emniyet Görevlilerine Veda - Son Dakika
Tahran'da Emniyet Görevlilerine Veda

14.01.2026 16:20
İran'da gösterilerde hayatını kaybeden 100 emniyet görevlisi için Tahran'da cenaze töreni yapıldı.

İran'daki gösterilerde hayatını kaybeden 100 emniyet görevlisi için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenlendi.

İran devlet televizyonuna göre, Tahran Üniversitesi önünde düzenlenen törene binlerce kişi katıldı.

Törende, ABD ve İsrail aleyhinde pankartlar taşındı, sloganlar atıldı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 14 Ocak'ta yayımladığı raporunda, ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısının, 2 bin 403'ü gösterici 147'si emniyet görevlisi olmak üzere toplam 2 bin 550'ye yükseldiğini duyurmuştu.

İran makamlarından ise gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 11 Ocak'ta, gösterilerde hayatını kaybeden emniyet görevlisi sayısının 111'e ulaştığını duyurmuştu.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

Kaynak: AA

