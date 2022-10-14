Tahran'da Hazreti Muhammed ile Caferi Sadık'ın doğum günü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tahran'da Hazreti Muhammed ile Caferi Sadık'ın doğum günü kutlandı

14.10.2022 21:37
Tahran'da Hazreti Muhammed ile Caferi Sadık'ın doğum günü kutlandı

İran'ın başkenti Tahran'da Hazreti Muhammed ile Caferilik fıkhının kurucusu kabul edilen Caferi Sadık'ın doğum günü vesilesiyle kutlama programı düzenlendi.

İran'ın başkenti Tahran'da Hazreti Muhammed ile Caferilik fıkhının kurucusu kabul edilen Caferi Sadık'ın doğum günü vesilesiyle kutlama programı düzenlendi.

Tahran'ın Veliasr Meydanı'nda toplanan kalabalık, meddahlarca okunan dua ve mersiyelere eşlik ederek Şiilik mezhebine göre imamların isimlerini andı.

İslam Peygamberi Hazreti Muhammed ile Caferi Sadık'ın doğum günü için düzenlenen tören sırasında, Mahsa Emini'nin ölümünden sonra başlayan protestolara tepki gösteren kalabalık yönetime ve güvenlik kuvvetlerine destek sloganları attı.

ABD ve İsrail karşıtı sloganların da atıldığı törende, protestolara katılanlar bu ülkelerle bağlantılı olmakla suçlandı.

Diğer yandan kutlama töreninde konuşmaların yapıldığı esnada yaklaşık 25 dakika aralıksız havai fişekler ateşlendi.

İran'da Hazreti Muhammed'in doğum günü olarak iki ayrı gün kabul ediliyor. İlki Sünnilerin de kabul ettiği Hicri 12 Rabiulevvel günü, diğeri de Şiilerin çoğunluğunun üzerinde ittifak ettiği Hicri 17 Rabiulevvel.

Bugün (Hicri 17 Rabiulevvel) aynı zamanda Caferilik fıkhının kurucusu kabul edilen Ca'fer b. Muhammed es-Sadık'ın hicri 83 yılında gerçekleşen doğum günü olarak da kutlanıyor. Bu nedenle İran'da 17 Rabiulevvel günü resmi tatil.

YORUMLAR
500
İran'da 'başarılı kadınların itirazı' başkentteki dev afişi indirtti İran'da 'başarılı kadınların itirazı' başkentteki dev afişi indirtti İran'da Mevlit Kandili kutlaması İran'da Mevlit Kandili kutlaması
Kaynak: AA

Hz Muhammed, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tahran'da Hazreti Muhammed ile Caferi Sadık'ın doğum günü kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:53 Motorine bir zam daha! Fiyatı bu gece yarısından itibaren 1 lira 1 kuruş yükseldi
23:49 Bakan Dönmez, maden kazasının sebebini açıkladı: İlk değerlendirmeye göre grizu patlaması oldu
23:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurtarma çalışmalarını koordine etmek için yarın Bartın'a gidiyor
23:09 Maden ocağından çıkarılan isçi hastaneye gitmek istemedi: Ben iyiyim ağabey
23:00 ABD'den, Rusya'ya silah desteği sağlayanlara yönelik yeni hamle! Hedefleri gelişmiş teknolojiye ulaşmalarını engellemek
22:56 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Maden patlamasında şu ana kadarki can kaybımız 14
22:44 AFAD'ın Bartın paylaşımı şaşkınlık yarattı! Apar topar silip yeni açıklama paylaştılar
22:28 Sigara tiryakilerine kötü haber! Zam geldi, fiyatlar uçtu
21:51 Eski milli futbolcu Ali Kemal Denizci'ye Trabzon'da motosiklet çarptı
21:42 TDP lideri Mustafa Sarıgül, İskenderun ziyaretinde hükümete çağrıda bulundu: Burası 82. il olmayı hak ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 04:37:31. #1.12#
SON DAKİKA: Tahran'da Hazreti Muhammed ile Caferi Sadık'ın doğum günü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement