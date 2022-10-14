Tahran'da Hazreti Muhammed ile Caferi Sadık'ın doğum günü kutlandı

İran'ın başkenti Tahran'da Hazreti Muhammed ile Caferilik fıkhının kurucusu kabul edilen Caferi Sadık'ın doğum günü vesilesiyle kutlama programı düzenlendi.

Tahran'ın Veliasr Meydanı'nda toplanan kalabalık, meddahlarca okunan dua ve mersiyelere eşlik ederek Şiilik mezhebine göre imamların isimlerini andı.

İslam Peygamberi Hazreti Muhammed ile Caferi Sadık'ın doğum günü için düzenlenen tören sırasında, Mahsa Emini'nin ölümünden sonra başlayan protestolara tepki gösteren kalabalık yönetime ve güvenlik kuvvetlerine destek sloganları attı.

ABD ve İsrail karşıtı sloganların da atıldığı törende, protestolara katılanlar bu ülkelerle bağlantılı olmakla suçlandı.

Diğer yandan kutlama töreninde konuşmaların yapıldığı esnada yaklaşık 25 dakika aralıksız havai fişekler ateşlendi.

İran'da Hazreti Muhammed'in doğum günü olarak iki ayrı gün kabul ediliyor. İlki Sünnilerin de kabul ettiği Hicri 12 Rabiulevvel günü, diğeri de Şiilerin çoğunluğunun üzerinde ittifak ettiği Hicri 17 Rabiulevvel.

Bugün (Hicri 17 Rabiulevvel) aynı zamanda Caferilik fıkhının kurucusu kabul edilen Ca'fer b. Muhammed es-Sadık'ın hicri 83 yılında gerçekleşen doğum günü olarak da kutlanıyor. Bu nedenle İran'da 17 Rabiulevvel günü resmi tatil.