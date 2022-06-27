Tahran-Roma uçuşları 4 yıl aradan sonra yeniden başlıyor

İran Havayolları (Huma), Tahran ile Roma arasındaki direkt uçuşların 4 yıllık bir aradan sonra yeniden başlayacağını duyurdu.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnime göre, İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Muhammedi Behş ile İtalyan meslektaşı Alessio Quaranta'nın görüşmesinde uçuşların yeniden başlatılması yönünde anlaşma sağlandı.

İran ve İtalya havacılık otoriteleri arasında yapılan yeni anlaşmada, "Huma" hava yolu şirketi tarafından Tahran'dan Roma'ya yapılacak direkt uçuşların 14 Temmuz'da yeniden başlayacağı kaydedildi.

Behş ile Quaranta'nın, turizm ve ekonomik bağların güçlendirilmesine yardımcı olmak için iki ülke arasındaki uçuşların artırılması konusunda da görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.