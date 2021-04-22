Son dakika haberleri: Tahşiye mağduru yazar Mustafa Kaplan, Yargıtay'ın kararını değerlendirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Tahşiye mağduru yazar Mustafa Kaplan, Yargıtay'ın kararını değerlendirdi

22.04.2021 12:45
Son dakika haberleri: Tahşiye mağduru yazar Mustafa Kaplan, Yargıtay'ın kararını değerlendirdi, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Tahşiye kumpası mağdurlarından yazar Mustafa Kaplan, Yargıtay'ın davada verilen hapis cezalarını onamasıyla ilgili konuştu.

Tahşiye kumpası mağdurlarından yazar Mustafa Kaplan, Yargıtay'ın davada verilen hapis cezalarını onamasıyla ilgili konuştu. Kaplan, "Olması gereken oydu, güzel bir netice. Fetullah Gülen, dış güçlerin ajanıdır, İslamiyet ile hiçbir alakası yoktur. Bu ülkeyi bölmek parçalamak için yetiştirilmiştir" dedi.

Yargıtay, 'Tahşiyecilere kumpas' davasında eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya FETÖ yöneticiliğinden verilen 18 yıl hapis cezasını ve eski emniyet müdürleri Yurt Atayün ve Ali Fuat Yılmazer'in de arasında bulunduğu 18 sanığa terör örgütü üyeliğinden verilen 12'şer yıl hapis cezalarını onadı. Kumpas nedeniyle 17 ay hapis yatan mağdurlardan yazar Mustafa Kaplan, kararı değerlendirdi. Kaplan, kumpas nedeniyle o dönemde büyük zorluklar yaşadıklarını anlatarak, FETÖ'nün Türkiye'ye büyük zararlar verdiğine dikkat çekti.

"BİZE YAPILAN EN BÜYÜK İFTİRA; TERÖRİST İFTİRASIYDI"

Yargıtay'ın verdiği onama kararını değerlendiren kumpas davası mağdurlarından yazar Mustafa Kaplan, "Olması gereken oydu. Daha benim düşündüğüm şekilde bir neticeye gidilmedi. Şu anda verilen ceza emniyet mensupları ve kumpasın içinde yer alan bazı medya mensuplarına, bize kumpası kuranlar bunlardan ibaret değil ki. Amerika, İngiltere, Vatikan'ı da yanlarına olarak uzun vadeli bu ülkedeki hedeflerine ulaşabilmek için bu yapıya vücut vermişler. Bizim bunlarla tek başına mücadele etme gücümüz yok zaten ama Müslümanız. Bizi ilmen ve fikren susturamayınca devletin ellerindeki gücüyle bizi susturma yoluna gittiler. Paralel devlet yapılanması içindeki bu hadiseye karışan insanların hepsi daha sandalyesine oturmadı. Onların da oturması lazım. Bize yapılan en büyük iftira; terörist iftirasıydı. Biz, El Kaide'nin Türkiye temsilcisi olarak lanse edildik. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti'nde El-Kaide diye bir yapılanma yok ki. Bu ne demektir biz Avrupa'daki Türkiye'deki istihbarat teşkilatlarının devamlı gözetimi altında kalacağız demektir. Bundan daha büyük bir bela olmaz ki bizim için. 17 ay hiç sorgusuz sualsiz hapis yattım. Beni terör örgütü lideri olarak görüyor adam, bir tane soru sorulmuyor" şeklinde konuştu.

"BİZ FETULLAH GÜLEN'İN ADAMLARINDAN TABİRİ CAİZSE KOPARDIK"

Kendilerine yapılan kumpasın nedenlerini anlatan, o döneme ilişkin bilgi veren Kaplan, "Adaletin çalışması bundan sonra yanlış yapacakların kendisine gelmesi, doğru yapan insanlara da teşvik noktasında gayet güzel bir şey. Gecikmiş de olsa bu güzel bir şey ben bunu küçüksemiyorum, güzel bir netice. Beni bir gece yarısı terörle mücadelenin başındaki arkadaş o zaman Yurt Atayün, özel konuşmaya çağırdılar. Beyaz sorgu tabiri caizse orada bana Yurt Atayün'ün söylediği çok enteresan "Sizin sözünüz tesir ediyor" o güne kadar biz içeri alınana kadar Fetullah Gülen'den bir tane adam koparması mümkün değildi. Biz Fetullah Gülen'in adamlarından tabiri caizse kopardık, çaldık. Onlara yazdığımız kitaplarla, fikirlerle, yapılan harekatın yanlışlığını bu hareketin dinle, imanla alakası olmadığını anlatarak, ikna ederek oradaki insanları kazanmaya başladık. Asıl sıkıntıları odur. Kendinden adam kaybetmeleri bozdu. Bu kişilerin ciddi tövbe etmeleri lazım. Biz yanıldık, bizi aldattılar demeleri lazım. Bunu demedikleri müddetçe ben bunu harekatın ortadan kalkacağına inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

"ONUN DİN İLE MÜSLÜMANLIKLA ALAKASI YOK"

FETÖ lideri Fetullah Gülen ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaplan, "Bu adam dış güçlerin ajanıdır. Ajan olarak yetiştirilmiştir İslamiyet ile hiçbir alakası yoktur. Bu ülkeyi bölmek parçalamak için yetiştirilmiştir ve vazifesini de hakkıyla yapmıştır. Onun din ile Müslümanlıkla alakası yok. Silahla emniyet gücüyle ortadan kaldırılamaz, fikirle ortadan kaldırılabilir. Fetullah Gülen harekatının temelinin yıkılacağını gördüğü için bize bu kumpası kurmak mecburiyetinde kaldı. Peki niye bu riski aldı bu Fetullah Gülen ve kurmayları bunlar sıradan insanlar değiller ki. Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün sıradan bir insan değil" şeklinde konuştu.

"Ailemdekiler, ağır travma geçirdiler"

Kumpas nedeniyle kendisi ve ailesinin büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Kaplan, "Bütün insanlar bize şüpheyle baktı, devlet bir şey yapmışsa herhalde yanlış değil dediler. Bundan dolayı sıkıntımız oldu. Bazı insanların kafasında hala şüphe ve tereddüt gitmedi. Ben Fetullah Gülen ile 1975'ten beri mücadele ediyorum. Ailemdekiler, ağır travma geçirdiler ama bana inandıkları için, benim yanlış yapmayacağımı bildikleri için dik durdular. Ama çok sıkıntı çektiler, kolay değil" dedi.

(Hasibe Karadağ - Alper Suat Tutaşı/İHA)

Son dakika haberleri: Tahşiye mağduru yazar Mustafa Kaplan, Yargıtay'ın kararını değerlendirdi
Son dakika haberleri: Tahşiye mağduru yazar Mustafa Kaplan, Yargıtay'ın kararını değerlendirdi
Son dakika haberleri: Tahşiye mağduru yazar Mustafa Kaplan, Yargıtay'ın kararını değerlendirdi
Son dakika haberleri: Tahşiye mağduru yazar Mustafa Kaplan, Yargıtay'ın kararını değerlendirdi
Son dakika haberleri: Tahşiye mağduru yazar Mustafa Kaplan, Yargıtay'ın kararını değerlendirdi
Son dakika haberleri: Tahşiye mağduru yazar Mustafa Kaplan, Yargıtay'ın kararını değerlendirdi
Son dakika haberleri: Tahşiye mağduru yazar Mustafa Kaplan, Yargıtay'ın kararını değerlendirdi
Son dakika haberleri: Tahşiye mağduru yazar Mustafa Kaplan, Yargıtay'ın kararını değerlendirdi
Son dakika haberleri: Tahşiye mağduru yazar Mustafa Kaplan, Yargıtay'ın kararını değerlendirdi
Son dakika haberleri: Tahşiye mağduru yazar Mustafa Kaplan, Yargıtay'ın kararını değerlendirdi
Son dakika haberleri: Tahşiye mağduru yazar Mustafa Kaplan, Yargıtay'ın kararını değerlendirdi
Son dakika haberleri: Tahşiye mağduru yazar Mustafa Kaplan, Yargıtay'ın kararını değerlendirdi

Fethullah Gülen, Mustafa Kaplan, Yurt Atayün, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Tahşiye mağduru yazar Mustafa Kaplan, Yargıtay'ın kararını değerlendirdi - Son Dakika


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