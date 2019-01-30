Son Dakika Haberleri: Takımı Kazansın Diye Dua Etmişti, O Minik Taraftara Kömürspor'dan Büyük Sürpriz

Takımı Kazansın Diye Dua Etmişti, O Minik Taraftara Kömürspor'dan Büyük Sürpriz

58 dakika önce

- Takımı kazansın diye dakikalarca dua etmişti, o minik taraftara Kömürspor'dan büyük sürprizZONGULDAK - TFF 2. Lig'de Pendikspor ile karşılaşan Zonguldak Kömürspor'un 9 yaşındaki minik taraftarının dakikalarca dua etmesinin ardından Kömürspor heyeti imzalı forma hediyesi hazırladı.

- Takımı kazansın diye dakikalarca dua etmişti, o minik taraftara Kömürspor'dan büyük sürpriz

ZONGULDAK - TFF 2. Lig'de Pendikspor ile karşılaşan Zonguldak Kömürspor'un 9 yaşındaki minik taraftarının dakikalarca dua etmesinin ardından Kömürspor heyeti imzalı forma hediyesi hazırladı.
Kömürspor sevdalısı 9 yaşındaki Berdirhan Okumuş, geçen hafta 0-0 berabere kalınan Pendikspor maçında tribünde ellerini açarak maçı kazanmak için dua etmişti. Minik taraftarın dua ederken çekilmiş fotosu sosyal medyada büyük yankı oluşturdu.
Zonguldak Kömürsporlu futbolcular, minik taraftar Okumuş'a jest taparak pazar günü Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda oynayacakları Bandırmaspor maçı için otobüs ve maç bileti gönderdi. Öte yandan bugün futbolcular antrenman sonrasında imzaladıkları Kömürspor formasını ise pazar günü maç öncesinde hediye edecekler.
Zonguldak Kömürspor Antrenörü Barış Şeref, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bedirhan kardeşimize imzalı forma hediye edecektik, sözümüz vardı. Pazar günü maçımıza davet ettik. O da inşallah maçımızda olacak. Bizde imzaladığımız formayı Bedirhan kardeşimize maç öncesinde hediye edeceğiz. Bizden ona armağan olsun" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:47 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Pendikspor, Zonguldak, Spor
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