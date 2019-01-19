Takımından Kovulan En Değerli 10 Futbolcu
51 dakika önce
Merhaba arkadaşlar, Bu videoda Takımından kovulan en değerli 10 futbolcu'yu derledim. Videoda, Mohamed Salah, Kevin de Bruyne, gibi futbolcular bulunuyor.
Merhaba arkadaşlar, Bu videoda Takımından kovulan en değerli 10 futbolcu'yu derledim. Videoda, Mohamed Salah
, Kevin de Bruyne
, gibi futbolcular bulunuyor. İyi Seyirler.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:46 Kaynak: Youtube
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