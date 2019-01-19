Son Dakika Haberleri: Takımından Kovulan En Değerli 10 Futbolcu

Takımından Kovulan En Değerli 10 Futbolcu

51 dakika önce

Merhaba arkadaşlar, Bu videoda Takımından kovulan en değerli 10 futbolcu'yu derledim. Videoda, Mohamed Salah, Kevin de Bruyne, gibi futbolcular bulunuyor.

Merhaba arkadaşlar, Bu videoda Takımından kovulan en değerli 10 futbolcu'yu derledim. Videoda, Mohamed Salah, Kevin de Bruyne, gibi futbolcular bulunuyor. İyi Seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:46 Kaynak: Youtube

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