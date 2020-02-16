Takip edildiğini öne süren HDP'li Vekil Sarısaç: Partime yardım ve yataklıkla suçlanıyorum - Son Dakika
Son Dakika Dünya Takip edildiğini öne süren HDP'li Vekil Sarısaç: Partime yardım ve yataklıkla suçlanıyorum - Son Dakika Dünya

Takip edildiğini öne süren HDP'li Vekil Sarısaç: Partime yardım ve yataklıkla suçlanıyorum

6 saat önce

Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı illerdeki resmi araçlar dışında, bütün polis ve asker araçlarının sahte plakalı olduğunu iddia eden HDP’li vekil Murat Sarısaç: ''AK Fordlar ile 90’lar konsepti devrede''

Takip edildiğini öne süren HDP'li Vekil Sarısaç: Partime yardım ve yataklıkla suçlanıyorum, System.String[]

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Murat Sarısaç hakkında, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.


Savcılık soruşturmaya, "terör örgütüne yardım ve yataklık", "terörle mücadele kanunu 6. maddesine aykırılık" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlamalarını gerekçe gösterdi.

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Halkların Demokratik Partisi, Murat Sarısaç, Milletvekili, Van, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:33 
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