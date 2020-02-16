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Takip edildiğini öne süren HDP'li Vekil Sarısaç: Partime yardım ve yataklıkla suçlanıyorum
6 saat önce
Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı illerdeki resmi araçlar dışında, bütün polis ve asker araçlarının sahte plakalı olduğunu iddia eden HDP’li vekil Murat Sarısaç: ''AK Fordlar ile 90’lar konsepti devrede''
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:33
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