Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kontorlden çıkarak takla atıp bir evin bahçesine devrilen otomobilde sürücü hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kontorlden çıkarak takla atıp bir evin bahçesine devrilen otomobilde sürücü hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza Kadirli-Andırın karayolu Kesik mahallesi civarında meydana geldi. Ahmet Körlü (60) idaresindeki 01 TE 825 plakalı otomobil,sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkıp takla atarak yol kenarında ki bir evin bahçesine devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma,sağlık ekipleri ve itfaiye şevk edildi . Evin bahçesinde ki park halinde ki otomobillerin üzerine düşerek durabilen kaza yapan araçta, araç sürücüsü Ahmet Körlü araç içerisinde sıkıştı. Itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Körlü, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ahmet Körlü'nün cenazesi Andırın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 01:48 Kaynak: İHA
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