Son Dakika Haberleri: Takla atan taksiden burnu bile kanamadan çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Takla atan taksiden burnu bile kanamadan çıktı

3 saat önce

Beyoğlu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari taksi kaldırıma çarparak takla attı.

Beyoğlu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari taksi kaldırıma çarparak takla attı. Sürücü, takla atan taksiden burnu bile kanamadan çıktı. Kaza, saat 04.00 sıralarında Beyoğlu Bahriye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taksim'den Kasımpaşa istikametine giden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 TJU 90 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarparak takla atan otomobilden sürücü burnu bile kanamadan çıktı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken kaza yapan araç olay yerine çağrılan çekici ile kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
(Selim Bayraktar/İHA)
Takla atan taksiden burnu bile kanamadan çıktı
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:20 Kaynak: İHA
Polis, Beyoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Takla atan taksiden araç sürücüsü burnu bile kanamadan çıktı Sürücü adayı vitesi karıştırınca ortalık savaş alanına döndü Apartmandaki kötü kokular cesedi ortaya çıkarttı Yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan cani anne konuştu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.6.2019 12:39:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Takla atan taksiden burnu bile kanamadan çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]