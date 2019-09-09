Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle düzenlenen "Takoran Kültür ve Doğa Festivali" ilgi gördü.

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan, zengin bitki örtüsünün yanı sıra kanyonu, şelalesi, değirmeni, kaya mezarları, tarihi yapıları ve eşsiz görüntüsüyle bölge halkının "saklı cennet" olarak da nitelendirdiği vadideki festival, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

Fırat Nehri'nin oluşturduğu kanyonu tekne ile gezen turistler, vadinin bakir doğasına hayran kaldı.

Festival kapsamında, Şanlıurfa Sportif Olta Balıkçıları ve Su Hayatını Koruma Derneği (ŞASOBDER) ve Fırat Gezginler Kulübü iş birliğiyle şabut ve Fırat turnası yakalama yarışması, kano, uçurtma şenliği, dilek feneri uçurma ve kan hastalıklarına dikkati çekmek amacıyla bisiklet yarışması düzenlendi.

Festivale katılanlar günün yorgunluğunu, Siverek Belediyesince Nissibi Köprüsü yakınlarında yapılan Recep Tayyip Erdoğan mesire alanında düzenlenen sıra gecesine katılarak attı.

- Kaymakamdan vadiye davet

Festivale katılanlarla Nissibi Köprüsü yakınlarında oltayla balık avına çıkan Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, burada yaptığı açıklamada, Takoran Vadisi'nin önemli bir değer olduğunu söyledi.

Vadinin olta balıkçılığına uygun bir alan olduğunu belirten Çiftçiler, şunları kaydetti:

"Kendine has ve endemik türlerimiz var. Tüm vatandaşlarımızı mutlaka Siverek'e ve Takoran Vadisi'ne davet ediyoruz. Takoran Vadisi'ni halkımızın hafta sonlarını değerlendirebileceği önemli bir alan olarak görüyoruz. Bu konuda hem bizim hem belediyemizin çalışmaları var. Fırat Gezginler Kulübü de 3 gün süren bir organizasyon yaptı. Bu tür çalışmaların hem Siverek'e hem Şanlıurfamıza hem de ülkemize daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

Ukrayna'dan festivale katılmak için ilk defa Türkiye'ye geldiğini ifade eden Alexander Suvorov ise "Çok beğendim ve katıldığım tüm etkinliklerden memnun kaldım. Buradaki balıklar ve balıkçılık başka yerde yok. Sosyal medya hesabım ve bloglarımda paylaştım. Döndüğümde tanıdıklarımın yanı sıra ulaşabildiğim herkese burayı tanıtıp, davet edeceğim." diye konuştu.

Bölgeye ilk defa geldiğini dile getiren Abdullah Okudan da "Samsunluyum ama Almanya'da yaşıyorum. Buraya misafir olarak geldim, iyi ki de gelmişim. Seneye ailemle gelmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.