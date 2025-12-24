Taksiciler TAG sürücüsü zannettikleri kuryeye saldırdı! Görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
Taksiciler TAG sürücüsü zannettikleri kuryeye saldırdı! Görüntüler ortaya çıktı

Taksiciler TAG sürücüsü zannettikleri kuryeye saldırdı! Görüntüler ortaya çıktı
24.12.2025 15:26
Taksicilerin geçtiğimiz günlerde görülen Martı TAG davasında mahkeme heyetinin erteleme kararının ardından Çağlayan Adliyesi önünde çıkan arbedeye ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde taksicilerin, Martı TAG sürücüsü zannettikleri motosikletli kuryeye saldırdığı anlar yer aldı.

Taksiciler Odası'nın "Korsan taşımacılık ve haksız rekabet" suçlamasıyla Martı TAG'a yönelik şikayetiyle başlayan ve geçtiğimiz günlerde 6. duruşması görülen dava ertelendi. Kararın ardından Çağlayan Adliyesi önünde bekleyen taksiciler ve Martı TAG sürücüleri arasında arbede çıktı. Arbede anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıkarken taksicilerin TAG sürücüsü zannettikleri motosikletli bir kuryeye saldırdıkları anlaşıldı.

DAVA ERTELENDİ

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ile İzmir ve Antalya'daki Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odaları'nın yanı sıra İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi ve Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi, 2023 yılında Martı TAG hakkında "korsan taşımacılık" ve "haksız rekabet" iddialarıyla hukuki süreç başlatmıştı.

Yaklaşık iki yıldır süren davanın altıncı duruşması İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde yapıldı. Mahkeme heyeti, uyuşmazlığın sağlıklı biçimde değerlendirilebilmesi için zorunlu olan bilirkişi raporunun henüz tamamlanmadığını vurgulayarak, mevcut durumda hüküm kurulamayacağına karar verdi. Bu nedenle dosya için ek bilirkişi raporu alınmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı 24 Haziran 2026'ya erteledi.

ADLİYE ÖNÜNDE ARBEDE

Davanın ertelenmesinin ardından Çağlayan Adliyesi önünde bekleyen taksiciler ile Martı TAG sürücüleri arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik zaman zaman arbedeye dönerken polis ekipleri, adliye çevresindeki yolu kapatan taksicilere biber gazıyla müdahale etti.

TAG SÜRÜCÜSÜ ZANNETTİLER, KURYEYE SALDIRDILAR

Arbede anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde taksicilerin Martı TAG sürücüsü zannettikleri motosikletli bir kuryeye saldırdıkları anlar yer aldı. Video kaydı alan vatandaşın "Bu kuryeye niye vuruyorlar oğlum" diyerek tepki gösterirken polisin müdahalesiyle arbede sona erdi.

Çağlayan Adliyesi, Mahkeme, Güncel, trafik, Hukuk, Yaşam

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    Önceden bende taksiye çok binerdim şimdi üçte bir fıyatına heryere gidiyorum 38 2 Yanıtla
    Zafer El Zafer El:
    bu taksicileri memleketlerine doğru çevirmek lazım 1 0
  • Oğuz Kuru Oğuz Kuru:
    Vay o***** çocukları 35 3 Yanıtla
    Zafer El Zafer El:
    hemde ne oooo suç orgutlugunden işlem yapılsın bu taksicilere 1 0
  • şenol çolak şenol çolak:
    Vatandaş istediği araça binmekte özgürdür.taksıye binme zorunlığu dıye bişey yoktur.1 km yolu dolaştırıp 3 km yazrsnız.daha çok paralı iş bulunca kısa mesafelı yolcu almazsnız ee insanlar sızın keyfınızw gore mi jareket edcek 25 0 Yanıtla
  • uğur aksakallı uğur aksakallı:
    TAKSİ PLAKALARI İPTAL EDİLSİN.AZERBEYCANDAKİ UYGULAMA GELSİN.HERKES ÖZEL ARABASI İLE İSTERSE TAKSİCİLİK YAPSIN.UYGULAMADAN ÇAGIR EN YAKIN OLAN FİYATINI YAZIYOR UYGULAMAYA SEN OK VERİNCE GELİP ALIP BIRAKIYOR.HEM UCUZ HEMDE TAKSİ SORUNUN YOK. 22 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
