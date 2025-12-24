Taksiciler TAG sürücüsü zannettikleri kuryeye saldırdı! Görüntüler ortaya çıktı

Taksiciler Odası'nın "Korsan taşımacılık ve haksız rekabet" suçlamasıyla Martı TAG'a yönelik şikayetiyle başlayan ve geçtiğimiz günlerde 6. duruşması görülen dava ertelendi. Kararın ardından Çağlayan Adliyesi önünde bekleyen taksiciler ve Martı TAG sürücüleri arasında arbede çıktı. Arbede anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıkarken taksicilerin TAG sürücüsü zannettikleri motosikletli bir kuryeye saldırdıkları anlaşıldı.

DAVA ERTELENDİ

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ile İzmir ve Antalya'daki Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odaları'nın yanı sıra İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi ve Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi, 2023 yılında Martı TAG hakkında "korsan taşımacılık" ve "haksız rekabet" iddialarıyla hukuki süreç başlatmıştı.

Yaklaşık iki yıldır süren davanın altıncı duruşması İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde yapıldı. Mahkeme heyeti, uyuşmazlığın sağlıklı biçimde değerlendirilebilmesi için zorunlu olan bilirkişi raporunun henüz tamamlanmadığını vurgulayarak, mevcut durumda hüküm kurulamayacağına karar verdi. Bu nedenle dosya için ek bilirkişi raporu alınmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı 24 Haziran 2026'ya erteledi.

ADLİYE ÖNÜNDE ARBEDE

Davanın ertelenmesinin ardından Çağlayan Adliyesi önünde bekleyen taksiciler ile Martı TAG sürücüleri arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik zaman zaman arbedeye dönerken polis ekipleri, adliye çevresindeki yolu kapatan taksicilere biber gazıyla müdahale etti.

TAG SÜRÜCÜSÜ ZANNETTİLER, KURYEYE SALDIRDILAR

Arbede anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde taksicilerin Martı TAG sürücüsü zannettikleri motosikletli bir kuryeye saldırdıkları anlar yer aldı. Video kaydı alan vatandaşın "Bu kuryeye niye vuruyorlar oğlum" diyerek tepki gösterirken polisin müdahalesiyle arbede sona erdi.