Son dakika haberleri! Boşanma aşamasındaki eşini takside öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

Son dakika haberleri! Boşanma aşamasındaki eşini takside öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet

Son dakika 3. sayfa haberi... Boşanma aşamasındaki eşini takside öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet Bursa'da boşanma aşamasında olduğu eşi 25 yaşındaki Elif Aydın'ı takside göğsünden vurarak öldüren Hüseyin Ömer Aydın ile taksi şoförü hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Boşanma aşamasındaki eşini takside öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet

BURSA - Bursa'da boşanma aşamasında olduğu eşi 25 yaşındaki Elif Aydın'ı takside göğsünden vurarak öldüren Hüseyin Ömer Aydın ile taksi şoförü hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Olay, geçen yıl 29 Şubat'ta Çalı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Aydın, boşanma aşamasında olduğu eşi Elif Aydın'ı çalıştığı iş yerinden alıp, bir taksiye bindirdi. Çift, takside tartışmaya başladı. Hüseyin Ömer Aydın, yanında taşıdığı tabancayı çıkartarak, eşi Elif Aydın'ı göğsünden vurdu. Yaralanan kadın, taksinin trafikte yavaşlamasını fırsat bilip, can havliyle kendini dışarı attı. Hüseyin Ömer Aydın ise taksiyle yoluna devam etti. Yoldan geçenler tarafından fark edilen genç kadın, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı kavşaktaki güvenlik kameraları ile mobese kameralarını mercek altına aldı. Yapılan araştırmalar sonunda Elif Aydın'ı vuran kişinin taksi şoförlüğü yapan Hüseyin Ömer Aydın olduğu belirlendi. Olay anındaki taksi sürücüsünün ise Murat K.olduğu tespit edildi. Aydın, babasının evinde, Murat T. ise taksi durağında yakalanarak, gözaltına alındı. Koca, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, 15 Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Yargılamasına önümüzdeki günlerde başlanacak olan davanın iddianamesinde, çiftin ayrı yaşadığı, 1 çocuk annesi kadının eşine yönelik uzaklaştırma kararı aldırdığı, basit yaralama suçundan bir süre cezaevinde kalan kocasına karşı güveni olmadığı için çantasında biber gazı taşıdığı anlatıldı. İddianamede, "Bir taksiye binen Hüseyin Ömer Aydın, olay günü eşi Elif Aydın'ın çalıştığı iş yerine gitti. Kocasının silahsız gezmediğini bilen Elif Aydın, silah olup olmadığını sordu. Koca, kendisinden şüphelen Elif Aydın'a, güven sağlamak amacıyla silahından çıkardığı içinde 4 mermi bulunan şarjörü verdi. Daha sonra eşini taksiye bindirdi. Sürücü Murat T., aracını hareket ettirdi. Genç kadının, 'Neden beni zorla buraya getirdin, nereye gidiyoruz?' diye sorması üzerine koca, taksiciye 'Yunuseli'ne gidiyoruz' dedi. Kadın da 'Ağabey Beşevler Karakolu'na gidelim' dedi. Koca, belindeki tabancayı çıkarıp, doğrulttu. Kadın bir fırsatını bulup çantasından çıkardığı biber gazını sıktı. Eşinin silahı ateşlemesi sonucu yaralanan kadın, trafikte yavaşlayan taksiden aşağıya kendini attı. Taksi sürücüsü Murat T. durmayarak yoluna devam etti" denildi.

İddianamede sanık ifadelerine de yer verildi. Tutuksuz yargılanacak olan taksici Murat T. ifadesinde, "Taksi durağında bulunduğum sırada Hüseyin Ömer Aydın sabit telefondan arayarak taksi istedi. Buluşarak, Çalı'ya gittik. Fabrikaya girdi. Konuşarak taksiye bindiler. Maktule, 'Neden beni zorla getirdin, nereye gidiyoruz?' dedi. Bana da, 'Ağabey, Beşevler Karakolu'na gidelim' dedi. Hüseyin Ömer Aydın ise, 'Sen benim karım değil misin, istediğim gibi seni alırım' diyerek, 'Hayır, Yunuseli'ye gideceğiz' dedi. Maktule, Çalı kavşağına yaklaştığımda biber gazını Hüseyin'e sıktı. Önüme baktığım sırada, kapı açıldı ve maktul inmeye çalıştı. Bir el silah sesi duydum. Hüseyin, kapıyı kapatıp devam etmemi ve kendisini aldığım yere bırakmamı söyledi. Elinde silah olabileceğini düşünerek, korkumdan panik butonuna basmadım. Bıraktığım yerde, dükkandan çıkan bir kişi 140 lira olan taksi parasını verdi. Polise olayı anlatmadan, kendileri gelip beni taksi durağından aldı" şeklinde konuştu.

Eşi ile aralarında 3 aydan beri ailevi sebeplerden dolayı sorunlar yaşadıklarını anlatan Hüseyin Ömer Aydın ise ifadesinde şunları söyledi:

"Eşim evimi terk ederek babasının yanına döndü. Şikayeti yüzünden 45 gün cezaevinde yattım. Uzaklaştırma süresi bittikten sonra, aile düzenini yeniden kurmak için lastikçi babamın dükkanında çalışmaya başladım. Eşimle son kez konuşup bir araya gelmek istediğimi söylemek için tuttuğum taksi ile çalıştığı fabrikaya gittim. Taksiye birlikte binmeden önce kendisine zarar verebileceğimi düşünerek, tabanca olup olmadığını sordu. Ona tabancanın şarjörünü çıkarıp verdim. Taksiye bindiğimizde tabancayı ortamıza koydum. Bu sırada 'ablam' yazan bir numaradan arandı. Biber gazını çıkarıp yüzüme sıktı. Tabancayı almaya çalıştı. Şarjör onda olduğu için bana zarar verebileceğini düşünerek, ani harekette bulunduğum sırada silah ateş aldı. Eşim arabadan ineceğim dediği için vurulduğunu bilmiyordum. Taksiciye beni aldığı yere bırakmasını istedim. Taksi parasını babam verdi

İddianamede, koca Hüseyin Ömer Aydın hakkında 'iştirak halinde cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden mahrum kılma' ve 'iştirak halinde tasarlayarak eşini öldürmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Tutuksuz sanık taksi şoförü Murat T. hakkında da, Hüseyin Ömer Aydın'ın 'eşe karşı tasarlayarak işlediği fiile aracını tahsis etmesi ve aracı müşteki için durdurmaması' sebebiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Son dakika haberleri! Boşanma aşamasındaki eşini takside öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet

Ağırlaştırılmış Müebbet, Hüseyin Ömer, Taksi, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 11:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Boşanma aşamasındaki eşini takside öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Real Madrid, PSG'li Kylian Mbappe için harekete geçti Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye sorusuna tuhaf yanıt: Savaşa hazırlıklı olmalısınız Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi! 26 ilde 65 yaş üstüne yeni kısıtlamalar getirildi Dünyanın en değerli şirketi yeniden Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco oldu Son Dakika: İstanbul Valisi'nden kademeli mesai saatlerine ilişkin açıklama: Çalışmamız sürüyor Görenler gözlerine inanamadı! Adıyamanlı çiftçi, yılan başına benzeyen biber yetiştirdi Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi Canlı derste sigara içen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekose desenli ceketleri Alman gazetesine haber oldu Burak Yılmaz'ın Metz maçındaki performansı, Fransız basınında gündem oldu İmamoğlu, AK Parti grubunun oy çokluğu ile kabul ettiği 5 dosyayı veto etti Engelli kızını darbederken görüntülenen babanın komşuları konuştu: Daha önce de dövdü Amazon, ABD ve Kanada'da 100 bin kişiyi işe alacak Emniyet, "Alkolmetreden korona bulaşır" tezini çürüttü! İşte cihazın iki müthiş özelliği Binlerce kişinin akın ettiği Yıldız Tilbe konserinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
Olaylı Marsilya-PSG maçı sonrası Neymar'dan çarpıcı iddia: Gonzalez bana ırkçılık yapıp küfür etti Olaylı Marsilya-PSG maçı sonrası Neymar'dan çarpıcı iddia: Gonzalez bana ırkçılık yapıp küfür etti         
15:07
Mesut Özil, Kraliyet üyeleriyle komşu olacağı eve 49 milyon TL ödeyecek Mesut Özil, Kraliyet üyeleriyle komşu olacağı eve 49 milyon TL ödeyecek         
14:34
İngiliz iş kadını Jules Miller'in başarı hikayesi: Hastalığını iyileştirmek isterken dünya çapında bir şirket kurdu İngiliz iş kadını Jules Miller'in başarı hikayesi: Hastalığını iyileştirmek isterken dünya çapında bir şirket kurdu         
14:33
Döner ustası, koronaya sürekli tükettiği dört gıda maddesi ile meydan okudu: Gelirse pişman olur Döner ustası, koronaya sürekli tükettiği dört gıda maddesi ile meydan okudu: Gelirse pişman olur         
14:30
Gözler Doğu Akdenizde'yken Rusya Kamışlı'daki askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor! Türkiye sınırına yığınak yaptılar Gözler Doğu Akdenizde'yken Rusya Kamışlı'daki askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor! Türkiye sınırına yığınak yaptılar         
14:16
Ümit Özat'ın Atatürk'ün sözlerinden alıntı yaptığı motivasyon konuşması takdir topladı Ümit Özat'ın Atatürk'ün sözlerinden alıntı yaptığı motivasyon konuşması takdir topladı         
14:08
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın sevgilisinden dayak yediği anların ses kaydı ortaya çıktı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın sevgilisinden dayak yediği anların ses kaydı ortaya çıktı         
14:01
Didim Belediye Başkanı'nı tecavüzle suçlayan kadın suç duyurusunda bulundu: Sapıkça fantezileri vardı Didim Belediye Başkanı'nı tecavüzle suçlayan kadın suç duyurusunda bulundu: Sapıkça fantezileri vardı         
13:59
Fuhuş pazarlığı sonrası otel odasına çıkan 2 kafadar gasbedildi Fuhuş pazarlığı sonrası otel odasına çıkan 2 kafadar gasbedildi         
13:48
7 kent için toz fırtınası alarmı verildi! Profesör kronik rahatsızlığı olanları uyardı: Evden çıkmayın 7 kent için toz fırtınası alarmı verildi! Profesör kronik rahatsızlığı olanları uyardı: Evden çıkmayın         
13:35
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki gösterdi: İşe bisikletle git gel bakalım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki gösterdi: İşe bisikletle git gel bakalım         
13:26
Koronadan ölen vatandaşın ölmeden önceki son videosu: Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın Koronadan ölen vatandaşın ölmeden önceki son videosu: Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın         
13:16
Otogarı birbirine katan kadının saldırdığı polislerin ifadesi ortaya çıktı: Kalçasını tırnaklayıp Otogarı birbirine katan kadının saldırdığı polislerin ifadesi ortaya çıktı: Kalçasını tırnaklayıp "Beni taciz ettiler" dedi         
12:41
Tanımadığı kişi tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen vatandaş hayatını kaybetti Tanımadığı kişi tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen vatandaş hayatını kaybetti         
12:27
Koronavirüse yakalanması da durduramadı! Yiğit Marcus Aral, Boğaz'da Şevval Şahin'in yeni yaşını kutladı Koronavirüse yakalanması da durduramadı! Yiğit Marcus Aral, Boğaz'da Şevval Şahin'in yeni yaşını kutladı         
12:16
Yokuş aşağı kayan kamyonunu kurtarmak için canını hiçe saydı Yokuş aşağı kayan kamyonunu kurtarmak için canını hiçe saydı         
12:12
MasterChef Türkiye'nin 54. bölüm fragmanı yayınlandı! Yedek yarışmacı Selin Öztürk geri dönüyor MasterChef Türkiye'nin 54. bölüm fragmanı yayınlandı! Yedek yarışmacı Selin Öztürk geri dönüyor         
12:12
Aynı gün hayata gözlerini yuman 3 kardeşten geriye babalarıyla çektirdikleri kare kaldı Aynı gün hayata gözlerini yuman 3 kardeşten geriye babalarıyla çektirdikleri kare kaldı         
12:09
Eski eşinin Eski eşinin "Beni koruyun" diyerek şikayetçi olduğu Gökhan Özen, sessizliğini bozdu: Allah akıl fikir versin         
11:47
3 çocuk babası, sosyal medyadan üç kelimelik paylaşım yapıp yaşamına son verdi 3 çocuk babası, sosyal medyadan üç kelimelik paylaşım yapıp yaşamına son verdi         
11:33
Koronavirüsle beraber talebin arttığı kolonyada üretim yüzde 600 arttı Koronavirüsle beraber talebin arttığı kolonyada üretim yüzde 600 arttı         
11:02
Galericilerden ikinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar 3 ay içinde düşecek Galericilerden ikinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar 3 ay içinde düşecek         
10:59
Avustralya'da yolunu şaşıran 16 metrelik balina, Doğu Timsah Nehri'ne girdi Avustralya'da yolunu şaşıran 16 metrelik balina, Doğu Timsah Nehri'ne girdi         
10:43
Ailesi tehdit edilen adam isyan etti: Nikahlı karımı görmüş, ''Bu kadını istiyorum'' diyor Ailesi tehdit edilen adam isyan etti: Nikahlı karımı görmüş, ''Bu kadını istiyorum'' diyor         
10:01
Samandağlı Drogba! 7 yaşındaki çocuğun kimliğini gören şaşkınlığını gizleyemiyor Samandağlı Drogba! 7 yaşındaki çocuğun kimliğini gören şaşkınlığını gizleyemiyor         
09:59
''Karım temizlik hastası, sığıntı muamelesi görüyorum'' diyen koca, eşine boşanma davası açtı ''Karım temizlik hastası, sığıntı muamelesi görüyorum'' diyen koca, eşine boşanma davası açtı         
09:39
Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz Futbol'a geri dönmesi sonrası Boşnaklar, kanalın önünde protesto düzenledi Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz Futbol'a geri dönmesi sonrası Boşnaklar, kanalın önünde protesto düzenledi         
08:50
Hoca kılığındaki tacizci PKK sempatizanı çıktı Hoca kılığındaki tacizci PKK sempatizanı çıktı         
07:44
5 milyon TL'lik aracıyla görüntülenen Cem Yılmaz, kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'a gönderme: Biz normal insanlarız 5 milyon TL'lik aracıyla görüntülenen Cem Yılmaz, kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'a gönderme: Biz normal insanlarız         
00:55
Merve Boluğur, sütyensiz pozlarını paylaşınca takipçileri yorum yağdırdı Merve Boluğur, sütyensiz pozlarını paylaşınca takipçileri yorum yağdırdı         
23:39
Duygu Özaslan, cesur paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti Duygu Özaslan, cesur paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti         
22:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2020 18:22:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Boşanma aşamasındaki eşini takside öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei