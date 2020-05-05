Taksilerdeki tek ve çift plaka uygulaması kalktı taksiciler durakları doldurdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Taksilerdeki tek ve çift plaka uygulaması kalktı taksiciler durakları doldurdu - Son Dakika

Taksilerdeki tek ve çift plaka uygulaması kalktı taksiciler durakları doldurdu

54 dakika önce

Taksilerdeki tek ve çift plaka uygulaması kalktı taksiciler durakları doldurdu Ankara'da bütün taksiciler işbaşı yaptı Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerden olan taksilerin çift ve tek plakalı çalışması uygulaması kalktı.

Taksilerdeki tek ve çift plaka uygulaması kalktı taksiciler durakları doldurdu

Ankara'da bütün taksiciler işbaşı yaptı

ANKARA - Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerden olan taksilerin çift ve tek plakalı çalışması uygulaması kalktı. Ankara'daki taksilerin hepsi işbaşı yaptı.

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin arasında olan taksilerin plakalarının son rakamı tek olanların bir gün çift olanların ise diğer gün çalışmalarını içeren uygulama kalktı. İçişleri Bakanlığı tarafından salgının önlenmesi ve kontrol altına alınması amacıyla alınan tedbirlerden olan taksilerin tek ve çift plaka çalışma şekillerinin normale dönmesinin ardından taksi durakları taksicilerle doldu. Artık çift ve tek plakalı taksilerin bir arada çalıştığı duraklarda yoğunluk yaşandı.

Ankara'da bulunan taksi duraklarında çalışan taksiciler, uygulamanın işlerine etkisinin zaman içerisinde görüleceğini belirtti.

Uzun yıllardır taksicilik yapan Fatih Kanderun, sürecin işlerini olumsuz etkilediğini ancak tek-çift plaka uygulamasının durumu bir miktar da olsa düzelttiğini ifade eden Kanderun, "Uygulama bir süre daha devam etseydi daha iyi olurdu" dedi.

7701 taksi görev başında

Ankara'da 7701 taksinin bulunduğunu ve şu andan itibaren bu taksilerin hepsinin çalışacağını vurgulayan 10 yıllık taksici Oktay Çiftçi, işyerlerinin kapalı olmasından dolayı işlerinin fazla değişeceğini düşünmediğini söyledi.

Kızılay taksi durağında çalışan taksici Sinan Doğan ise, "İşlerimiz durdu. Ancak bu tek plaka çift plaka uygulamasının kalkması işlerimizi bir miktar iyileştirecektir. Normalde bir gün çalışıp bir gün çalışmıyorduk. Dolayısıyla kazandığımız parayı ertesi gün harcıyorduk. Şimdi günlük kazanacağız. Plaka uygulamasının kalmasının bize biraz moral olacağını düşünüyorum" dedi.

Taksilerdeki tek ve çift plaka uygulaması kalktı taksiciler durakları doldurdu

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 03:36 Kaynak: İHA

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