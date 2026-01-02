Taksim'de Helikopterli Asayiş Denetimi - Son Dakika
Taksim'de Helikopterli Asayiş Denetimi

Taksim'de Helikopterli Asayiş Denetimi
02.01.2026 22:24
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Taksim Meydanı'nda helikopter destekli asayiş denetimi gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Taksim Meydan'ında helikopter destekli asayiş denetimi yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde akşam saatlerine doğru 'Huzur İstanbul' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi ve bekçi katıldı. Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen uygulama da polis ekipleri, araçları durdurarak sürücülerin üstünü ve araçların için didik didik aradı.

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen uygulamada durdurulan araçlarda uyuşturucu araması yaptı. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, şüpheli şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi. Özel Harekat polisinin de katıldığı uygulamada olumsuz durum ile karşılaşılmazken uygulamanın geç saatlere kadar süreceği öğrenildi. - İSTANBUL

