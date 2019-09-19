Taksim'de kontrolden çıkan otobüs 2 otomobile çarptı

OTOBÜS HIZLIYDI ZOR DURABİLDİ
Otobüsün hızla gelerek kendisine vurduğunu iddia eden otomobil sürücüsü Ali Sezer,"Birden üstümüze kırdı. Ben şeridimde ilerliyordum direk bana vurarak ilerledi. Soldan bana vurunca dengesini kaybetti. Otobüs hızlıydı, zor durabildi. Arabada çocuğum ve ailem vardı" dedi.
BİR ANDA OTOBÜS SOLA DOĞRU KIRDI ÜSTÜMÜZE ÇIKTI
Otobüsün çarptığı bir diğer sürücü Tuba Şayan ise, "Biz aşağından normal yolumuzda gidiyorduk. Bir anda otobüs sola doğru kırdı. Üstümüze çıktı. Ne olduğunu anlamadık. Bir anda kaldırıma savrulduk. Otobüs doluydu otobüsteki yolculara bir şey olmadı. Kazanın ardından yolcularda indi" dedi.
OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ : OTOBÜSÜN HİDROLİK FRENİ PATLAYINCA DİREKSİYON KİLİTLENDİ
Kazaya şerit ihlali yapan otomobilin neden olduğunu iddia eden otobüs sürücüsü Aydın Aksungur, "Normal şerit güzergahımda gidiyordum. Karşı taraftan gelen araç şerit ihlali yapınca ön tarafımdan bana vurdu. Otobüsün hidrolik freni patlayınca direksiyon da kitlendi. Frenler tutmayınca da öndeki araca da çarpmak zorunda kaldım" dedi.
Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
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-Kaza yerine gelen ambülans
-Kazaya karışan araçlar
-Otomobil sürücüleri ile röp
-Otobüs şoförü ile röp
-Olay yerindeki trafik polisi
-Otobüs şoförünün alkol muayenesi
-Trafiğe kapanan yoldan görüntü
-Genel ve detaylar