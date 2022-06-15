Taksim'de korkunç cinayet kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Taksim'de korkunç cinayet kamerada

15.06.2022 10:24

Taksim'de korkunç cinayet kamerada Taksim Meydanı'nda iki grup arasında çıkan kavgada yabancı uyruklu genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü Katil zanlısı ve kavgaya karışanlar polisin dar alan çalışmasıyla yakalandı Taksim Meydanı'nda iki grup arasında çıkan kavgada, 21 yaşındaki yabancı...

Taksim'de korkunç cinayet kamerada

Taksim Meydanı'nda iki grup arasında çıkan kavgada yabancı uyruklu genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Katil zanlısı ve kavgaya karışanlar polisin dar alan çalışmasıyla yakalandı

İSTANBUL - Taksim Meydanı'nda iki grup arasında çıkan kavgada, 21 yaşındaki yabancı uyruklu bir genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet anları kameralara yansırken, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı dar alan çalışmasıyla katil zanlısını ve kavgaya karışan 4 şahsı kısa sürede yakaladı.

Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Sultan Cubne ile Ömer S. meydanda alacak-verecek nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine ikilinin arkadaşları olayın yaşandığı yere gelerek birbirine girdi. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada, Sultan Cubne kalbinden bıçaklanarak yere düştü. Kanlar içerisinde kalan gence önce vatandaşlar ardından da sağlık ekipleri müdahale etti.

Kavgadan kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Ağır yaralı genç ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından taraflar ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi. Cinayet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Olayın yaşandığı bölgede çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, katil zanlısını ve kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Beyoğlu polisi dar alan çalışmasıyla yakaladı

Güvenlik kameralarını tek tek inceleyen polis ekipleri, çevrede bulunan vatandaşların ifadelerine başvurdu. Vatandaşların verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçerek dar alan çalışması başlatan polis ekipleri, katil zanlısı Ömer S.'yi Şehit Muhtar Bey Caddesi üzerinde yakaladı. Ayrıca Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan 4 şüpheliyi de gözaltına alındı. Şahıslar emniyete götürülürken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürdürdüğü öğrenildi.

Taksim'de korkunç cinayet kamerada
Taksim'de korkunç cinayet kamerada
Taksim'de korkunç cinayet kamerada
Taksim'de korkunç cinayet kamerada

YORUMLAR
500
26 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi 26 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi Emniyet Müdürlüğü uyardı; 'Eski tip yivsiz tüfek ruhsatnamelerini yeniletmeyi unutmayın' Emniyet Müdürlüğü uyardı; 'Eski tip yivsiz tüfek ruhsatnamelerini yeniletmeyi unutmayın' Taksim'de başlayan kavgada kan döküldü! 21 yaşındaki yabancı uyruklu genç kalbinden bıçaklandı Taksim'de başlayan kavgada kan döküldü! 21 yaşındaki yabancı uyruklu genç kalbinden bıçaklandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu, Taksim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taksim'de korkunç cinayet kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:16 Tekerlekli sandalyeyle geldiği adliye önünde kayınpederini vurdu: Yaşadığım acıları yaşamasını istedim
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
16:55 9 yıl önce arkadaşını öldürmüştü! Sanığın mahkemede verdiği ifade şaşkına çevirdi: Öldüğüne inanmıyorum
16:52 Denizli'de iki gencin öldürülüp kuyuya atıldığı cinayetle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı! Silahla vurup cesetlerini yakmış ardından kuyuya atmış
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
16:36 İstilacı solucan türüne karşı uzmanlar uyardı: 30 santim sıçrayabiliyor ve dışkıları taş duvarları devirebiliyor
16:22 DBP'li vekil tarafından darp edilen polis memuru yaşadıklarını anlattı: Kaskımın alt kısmından elini sokarak çene kısımlarıma yumruk attı
16:17 Efsaneleşen video benzin zamlarının ardından yeniden gündeme geldi! "2 bin 500 TL aracımın mazotuna yetmez"
16:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için 2 şart
16:09 Irkçılığa karşı sembol haline haline gelen Nijeryalı futbolcu arabasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 17:32:09. #1.11#
SON DAKİKA: Taksim'de korkunç cinayet kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement