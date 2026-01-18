Taksim'de Minibüs Ağaca Çarptı: Turistler Yara Almadan Kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Taksim'de Minibüs Ağaca Çarptı: Turistler Yara Almadan Kurtuldu

Taksim\'de Minibüs Ağaca Çarptı: Turistler Yara Almadan Kurtuldu
18.01.2026 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TAKSİM'de minibüs şoförü Hakan K., yolcuları indirmek için otel önünde durdu.

TAKSİM'de minibüs şoförü Hakan K., yolcuları indirmek için otel önünde durdu. Şoförünün el frenini çekmeyi unuttuğu iddia edilen minibüs metrelerce kayarak ağaça çarptı. Minibüste buunan 5 turist kazadan yara almadan kurtulurken, kaza anı kameralara yansıdı. Olayla ilgili konuşan Vedat Baz, "Kazanın 10 dakika öncesinde otelin çalışanları orada boya yapıyordu. Bu olay 10 dakika önce olsa felaket olurdu. Ana caddeye girse katliam olurdu" dedi.

Olay, 16 Ocak Cuma günü saat 09.15 sıralarında Beyoğlu Taksim Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şöför Hakan B., 5 turisti aldıktan sonra 34 BTN 856 plakalı minibüsle otelin önüne geldi. Araçtan inen Hakan B. iddiaya göre el frenini çekmedi. Şoför valizleri indirmek için bagajı açtığı sırada minibüs kaymaya başladı. Minibüs içinde bulunan 5 turistle metrelerce kayarak kaldırıma çıktı ardından da ağaca çarparak durabildi.

TURİST DOLU MİNİBÜS AĞACA ÇARPTI

Minibüste bulunan yolcular kazadan yara almadan kurtulurken, araç kullanılamaz hale geldi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüsün kapısı açık şekilde hareket ettiği anlar görülüyor. Minibüs metrelerce kayarak kaldırıma çıkıyor ardından da kaldırımdaki ağaça çarparak duruyor. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. İnceleme yapan polis ekipleri kazayla ilgili rapor tuttu.

'10 DAKİKA ÖNCE OLSAYDI FELAKET OLURDU'

Olayla ilgili konuşan Vedat Baz, "Adam yolcuları indirmek için arabadan indi arka bagajı açtı o esnada araba kaymaya başladı. Çünkü el frenini çekmeyi unutmuştu şoför, önünde otobüs var, ilk başta otobüse çarptı otobüsün şoförü çarptığını fark etmedi. Fark etse ve frene bassa halbuki çok büyük bir kazaya yol açmayacak ama adam farkına varmadı ve yoluna devam etti hiçbirşey olmamış gibi. Tabi bu da hızlı bir şekilde gidince önü açıldı bunun. Bu da hızlı bir şekilde önce kaldırma çarptı sonra otelin önünde ağaç var tam aslında marketle otelin kapısı diyebiliriz, buraya hızlı bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle zaten hava yastıkları falan açıldı önü tamamen pert oldu. Biz olay yerine vardığımızda yolcular da içinde 4 - 5 galiba Arap yolcu olabilir. Yaşlı kadın baya paniklemişti hafif bir sekiyordu ama ciddi bir yaralanma falan söz konusu değil sadece maddi kayıp. Kazanın 10 dakika öncesinde otelin çalışanları orada boya yapıyordu. Yani 10 dakika önce bu olay olsa felaket olur. Araba ana caddeye değil, otele doğru kayıyor. Sol tarafa doğru kaysa ve ana caddeye girse katliam olur. Çünkü orada sürekli otobüsler, hızlı şekilde geçen araçlar var" dedi.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Taksim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksim'de Minibüs Ağaca Çarptı: Turistler Yara Almadan Kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı
Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi
İran’daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90’a yükseldi İran'daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90'a yükseldi
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu Türkiye’yi Hakan Fidan temsil edecek Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek
YPG’nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki

11:02
“Dolandırıldım“ diyen Musk’tan OpenAI ve Microsoft’a 134 milyar dolarlık dava
"Dolandırıldım" diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
10:38
Hazal Kaya, Meryem Uzerli’yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!
10:14
https:www.haberler.comhaberlermenzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi
https://www.haberler.com/haberler/menzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi/
09:51
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
09:43
Tuba Büyüküstün’ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
09:05
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 11:54:25. #7.11#
SON DAKİKA: Taksim'de Minibüs Ağaca Çarptı: Turistler Yara Almadan Kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.