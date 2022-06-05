Taksim'deki korkunç cinayetle ilgili yeni gelişme: Katilin arkadaşları da yakalandı

İSTANBUL - Taksim'de tek başına yaşadığı evinde elleri ve ayakları arkadan bağlanmış halde ölü bulunan 63 yaşındaki kadının cinayetle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kadını öldüren 18 yaşındaki katil zanlısının yanındaki arkadaşı 2 şüpheli de yakalandı. Katil zanlısının 1 hafta önce evine geldiği kadına, aralarında çıkan kavga sonucunda 2 bin lirasını ve cep telefonunu kaptırdığı ortaya çıktı.

Beyoğlu Taksim'de yaşayan 63 yaşındaki Aysel Bozkurt, yaklaşık 15 sene önce birlikte yaşadığı sevgilisiyle birlikte bir kişiyi öldürdü. Olaydan sonra yakalanarak cezaevine gönderilen Bozkurt, 2.5 yıl önce tahliye oldu. Yaklaşık 13 yıl cezaevinde kalan Aysel Bozkurt, dışarıya çıktıktan sonra bir süre arkadaşında kaldı. Bozkurt yaklaşık 1 yıl önce de Taksim Fırın Sokak'taki daireyi kiralayarak burada kalmaya başladı.

Katil zanlısı telefonunu ve parasını kadına kaptırmış

Bir süre burada sorunsuz şekilde yaşayan Aysel Bozkurt'un evine geçtiğimiz hafta Mehmet S. geldi. Burada S. ile Bozkurt arasında kavga çıkınca Bozkurt, iddiaya göre S.'nin cebindeki yaklaşık 2 bin lirayı ve cep telefonunu aldı. Kadın ardından da genci evinden kovdu. Olayın olduğu dün gece yarısı evinden çıkarak Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki bir otelin önünde beklemeye başladı. Kadını o esnada gören arkadaşı Serap B., selam verip kısa süre sohbet ettikten sonra yaşadığı eve gitti. Kovulmayı, parasının ve telefonunun çalınmasını kendisine yediremeyen Mehmet S. ise olaydan bir hafta sonra arkadaşları E.K. ve Sait K. ile birlikte Aysel Bozkurt'un evine gitti. Şahıslar buradan Bozkurt'u boğduktan sonra elleri ve ayaklarını arkadan bağladı. Mehmet S. ardından kadının cep telefonunu çalarak ortadan kayboldu.

Boğulduktan sonra elleri ve ayakları bağlanmış

Olayın ardından şahıslar kayıplara karışırken, dün öğle saatlerinde Bozkurt'a ulaşamayan arkadaşı Beren B., aynı binada yaşadığı Nevzat Ş. ve Atabey Nedim A. ile birlikte evine girdi. Kadını yerde elleri ve ayakları bağlı bir şekilde yatar halde gören arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, yaptığı incelemede kadının yanında bir miktarda kan olduğunu gördü.

Kadının telefonu üstünden çıkınca yakalandı

Olayı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, kadının cep telefonunun çalındığını fark etti. Kadının arkadaşlarının ifadesine başvuran polis ekipleri, kadının geçmişini öğrendikten sonra cinayet zanlısının Mehmet S. olabileceğini tespit etti. Çalışmalar devam ettiği esnada dün akşam saatlerinde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Feriköy Stadyumu çevresinde yürüyen bir şahsın tedirgin hareketler sergilediğini gördü. Şahsı durduran polis ekipleri, yaptığı üst aramasında iki adet cep telefonu olduğunu gördü. Yapılan inceleme sonucunda telefonlardan birinin öldürülmüş halde bulunan Aysel Bozkurt'a ait olduğu ortaya çıktı.

Polis diğer iki zanlıyı da yakaladı

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Mehmet S., cinayeti işlediğini itiraf ederek, E.K. ve Sait K. ile planladığını söyledi. Katil zanlısı Mehmet S.'yi teslim alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, devam eden çalışmalarda diğer iki zanlıyı da yakaladı. Mehmet S.'nin emniyette ifadesinin alındığı ve "kasten öldürme" suçundan işlem yapıldıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.