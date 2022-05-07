Taksim Meydanı'nda yaya ve sürücülere "güvenli trafik" bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika
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Taksim Meydanı'nda yaya ve sürücülere "güvenli trafik" bilgilendirmesi yapıldı

07.05.2022 13:11

Taksim meydanından genel görüntü Etkinlikten detaylar Vatandaşların ve sürücülerin bilgilendirilmesi Yaya geçidinden geçen yayalar İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçek'in açıklamaları Simülasyondan detaylar İSTANBUL - "Karayolu Trafik Haftası" dolayısıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü...

Taksim meydanından genel görüntü

Etkinlikten detaylar

Vatandaşların ve sürücülerin bilgilendirilmesi

Yaya geçidinden geçen yayalar

İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçek'in açıklamaları

Simülasyondan detaylar İSTANBUL - "Karayolu Trafik Haftası" dolayısıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde Taksim Meydanı'ndaki yaya geçitlerinde vatandaşlara ve sürücülere bilgilendirme yapıldı. Etkinliğe katılan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da yayaları bilgilendirerek, sürücüleri yaya geçitlerinde dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Taksim Meydanı'nda yaya ve sürücülere güvenli trafik bilgilendirmesi yapıldı
Taksim Meydanı'nda yaya ve sürücülere güvenli trafik bilgilendirmesi yapıldı
Taksim Meydanı'nda yaya ve sürücülere güvenli trafik bilgilendirmesi yapıldı
Taksim Meydanı'nda yaya ve sürücülere güvenli trafik bilgilendirmesi yapıldı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taksim Meydanı'nda yaya ve sürücülere 'güvenli trafik' bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksim Meydanı'nda yaya ve sürücülere "güvenli trafik" bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika
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