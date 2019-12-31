Taksim Meydanı ve Ortaköy'de yılbaşı hazırlıkları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taksim Meydanı ve Ortaköy'de yılbaşı hazırlıkları - Son Dakika

Taksim Meydanı ve Ortaköy'de yılbaşı hazırlıkları

6 saat önce

TAKSİM Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları sırasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı getirilen demir bariyerler meydan çevresine yerleştirildi.

Taksim Meydanı ve Ortaköy'de yılbaşı hazırlıkları, System.String[]
TAKSİM Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları sırasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı getirilen demir bariyerler meydan çevresine yerleştirildi. Bunun yanı sıra İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek havai fişek gösterisi içinde Ortaköy Meydanı'nda platform kuruldu.

Yeni yıla saatler kala, yılbaşı kutlamalarının önemli adreslerinden biri olan Taksim Meydanı'nda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dün akşam saatlerinde getirilen demir bariyerler günün ilk saatlerinde meydan çevresine yerleştirildi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin yeni yıla daha saatler olmasına rağmen kalabalıklaştığı görüldü. Yeni yıla Beyoğlu'nda girmek isteyen vatandaş ve turistler ise soğuk ve yağışlı hava aldırış etmeden sabahın erken saatlerinden itibaren Taksim'i doldurdu.

Yılbaşı kutlamalarının bir diğeri adresi Ortaköy Meydanı'nda ise İstanbul Boğazı'nda yapılacak havai fişek gösterisi için platform kurulduğu gözlendi.


- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:11 Kaynak: DHA
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