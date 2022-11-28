TAKSİM SALDIRISININ FİRARİSİ BİLAL HASSAN'IN KARDEŞİ BEYOĞLU'NDA YAKALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

TAKSİM SALDIRISININ FİRARİSİ BİLAL HASSAN'IN KARDEŞİ BEYOĞLU'NDA YAKALANDI

28.11.2022 16:00
TAKSİM SALDIRISININ FİRARİSİ BİLAL HASSAN'IN KARDEŞİ BEYOĞLU'NDA YAKALANDI

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşi Ahmad Elhac Nwas, Beyoğlu'nda gözaltına alındı.

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşi Ahmad Elhac Nwas, Beyoğlu'nda gözaltına alındı.

Ahmad Elhac Nwas'ın Beyoğlu'nda konfeksiyon atölyesinde gözaltına alındığı öğrenildi. Ahmad Elhac Nwas'ın 2 yıldır Türkiye'de yaşadığı ve göçmen kimlik numarası aldığı belirtildi.

Gözaltındaki şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Taksim bombacısının sözde eşi firari Bilal Hassan'ın YPG terör örgütünün sembolü önünde fotoğrafı ortaya çıktı Taksim bombacısının sözde eşi firari Bilal Hassan'ın YPG terör örgütünün sembolü önünde fotoğrafı ortaya çıktı BEYOĞLU'NDA POLİS İLE ŞÜPHELİLER ARASINDA ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ, 1'İ POLİS 2 YARALI BEYOĞLU'NDA POLİS İLE ŞÜPHELİLER ARASINDA ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ, 1'İ POLİS 2 YARALI

İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Taksim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TAKSİM SALDIRISININ FİRARİSİ BİLAL HASSAN'IN KARDEŞİ BEYOĞLU'NDA YAKALANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:39 Ambulans şoförlerinin görüntüleri ortaya çıktı! İzmir derbisini kana bulayan fişekleri stada böyle sokmuşlar
15:25 Özel hastanede skandal olay! Kanlar içerisindeki çocuğu "Haydi devlete" diyerek yolladılar
15:23 İsrailli gazeteci Katar'da yaşadıklarını anlattı: Bizi yolun ortasında bırakan taksici kardeşlerini öldürdüğümüzü ve bizden para almayacağını söyledi
15:16 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Suriye sözleri: Amacımız iç savaşı sonlandırmak, muhaliflerle süreci yürütüyoruz
15:02 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan skandal paylaşım! PKK/YPG'ye 20 ünite kan ve plazma yardımı yaptılar
15:01 Camdaki Kız'da şaşırtan ayrılık! Skandalların kadını diziye veda ediyor
14:57 Eski Beşiktaşlı Aboubakar'dan inanılmaz performans! 10 dakikada yaptıklarının tarihte örneği yok
14:51 Taksim bombacısının sözde eşi firari Bilal Hassan'ın YPG terör örgütünün sembolü önünde fotoğrafı ortaya çıktı
14:50 Atatürk'ün sözüyle yamaç paraşütü pisti isteyen genç kıza Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği yanıt gülüşmelere sebep oldu
14:28 Altılı Masa, Demokrat Parti ev sahipliğinde dokuzuncu kez bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2022 16:33:48. #1.11#
SON DAKİKA: TAKSİM SALDIRISININ FİRARİSİ BİLAL HASSAN'IN KARDEŞİ BEYOĞLU'NDA YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement