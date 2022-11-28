Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşi Ahmad Elhac Nwas, Beyoğlu'nda gözaltına alındı.
Ahmad Elhac Nwas'ın Beyoğlu'nda konfeksiyon atölyesinde gözaltına alındığı öğrenildi. Ahmad Elhac Nwas'ın 2 yıldır Türkiye'de yaşadığı ve göçmen kimlik numarası aldığı belirtildi.
Gözaltındaki şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › TAKSİM SALDIRISININ FİRARİSİ BİLAL HASSAN'IN KARDEŞİ BEYOĞLU'NDA YAKALANDI - Son Dakika