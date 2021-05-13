Talas Belediyesi bayram konvoyu oluşturdu - Son Dakika

Talas Belediyesi, iki katlı gezi otobüsü, temizlik ve ilaçlama araçlarıyla bayram konvoyu oluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, konvoyda yer alan araçlarla temizlik ve ilaçlama da yapıldı.

Pandemi tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara yönelik etkinlikte iki katlı gezi otobüsü ile arkasındaki temizlik ve ilaçlama araçları ilçe turu yaptı.

Müzik eşliğinde gerçekleşen etkinliğe vatandaşlar da evlerinin balkon ve pencerelerinden eşlik ederek coşkuya ortak oldu.