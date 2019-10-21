Talas'ta Muhtarlar Günü

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Yalçın, muhtarların demokrasinin temel yapı taşlarından biri olduğunu belirterek, 'Muhtarlar Günü'nü kutladı.



Feyzioğlu Konağı'nda sohbet havasında gerçekleşen toplantıda muhtarlarla buluşan Başkan Yalçın, yapılan ve yapılacak işlerle ilgili istişareler yapmayı amaçladıklarını belirterek, "Hem bir araya gelelim hem de Muhtarlar Günü'nüzü kutlayalım diye düşündük. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kırsal mahallelerimizde başlattığımız 'Belediye Mahallemizde' projemiz ile bütün köylerimize hizmet çıkarması gerçekleştirdik. İnşallah baharın gelmesiyle de yine bu çalışmamızı devam ettireceğiz. Merkezdeki çalışmalarımız da halihazırda sürüyor. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Sizlere de ailelerinizle birlikte nice mutlu günler diliyorum." dedi.



Konuşmasının ardından muhtarlara isimlerinin yazılı olduğu kalem ve ajanda hediye eden Başkan Yalçın, ayrıca Türk Bayrağı, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birlikte yer aldığı tablo takdim etti.



Hediyeler için Başkan Yalçın'a teşekkür eden muhtarlar, "Muhtarlar Günü nedeniyle Mustafa Yalçın başkanımızın düzenlediği gecemiz çok güzel geçti. Birbirimizle yapılan ve yapılacak hizmetlerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Köylerde başlattığı hizmetler için teşekkür ediyoruz. Çok güzel hizmetler yapıldı. İlk defa böyle bir çalışma gerçekleştirildi. Halkımız da memnun biz de memnunuz. Muhtarlar Günü için yaptığı jest için de başkanımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ