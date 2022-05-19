Talas'ta "Tarihi Çevre Tanıtım Gezileri" başladı - Son Dakika
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Talas'ta "Tarihi Çevre Tanıtım Gezileri" başladı

19.05.2022 16:11
Talas'ta "Tarihi Çevre Tanıtım Gezileri" başladı

Kayseri'nin Talas ilçesinde "Tarihi Çevre Tanıtım Gezileri" başladı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde "Tarihi Çevre Tanıtım Gezileri" başladı.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "şehrimizi tanıyoruz" sloganıyla düzenlenen programın ilkine Başakpınar Mahallesi'nde bulunan Fatma ve Yüksel Başbuğu İmam Hatip Lisesi öğrencileri katıldı.

Program kapsamında öğrenciler, Selçuklu Uygarlığı Müzesi, Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi, Kayseri Kalesi ve Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret ederek, buralardaki tarihi eserler hakkında bilgiler aldı.

Okullar kapanana kadar devam edecek programla kırsal mahallelerde okuyan toplam 400 öğrenci, 40'ar kişilik gruplar halinde müzeleri ziyaret edecek.

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Kaynak: AA

İmam Hatip Liseleri, Başakpınar, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Talas'ta 'Tarihi Çevre Tanıtım Gezileri' başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Talas'ta "Tarihi Çevre Tanıtım Gezileri" başladı - Son Dakika
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