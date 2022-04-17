Talas'ta "Vatan Sevgisi ve Milli Manevi Değerler Programı" sona erdi - Son Dakika

Talas Belediyesinin personeline yönelik başlattığı "Vatan Sevgisi ve Milli Manevi Değerler Programı" sona erdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 gün devam eden program Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen etkinlikle tamamlandı.

Programın son gününde "Çanakkale kahramanları" temasıyla "Ezineli Yahya Çavuş" belgeseli de gösterildi.

Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci tarafından vatan sevgisi, Milli Mücadele'de yaşanan fedakarlıklar ve kahramanlıklar anlatıldı.