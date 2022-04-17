Talas'ta "Vatan Sevgisi ve Milli Manevi Değerler Programı" sona erdi - Son Dakika
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Talas'ta "Vatan Sevgisi ve Milli Manevi Değerler Programı" sona erdi

17.04.2022 10:49
Talas'ta "Vatan Sevgisi ve Milli Manevi Değerler Programı" sona erdi

Talas Belediyesinin personeline yönelik başlattığı "Vatan Sevgisi ve Milli Manevi Değerler Programı" sona erdi.

Talas Belediyesinin personeline yönelik başlattığı "Vatan Sevgisi ve Milli Manevi Değerler Programı" sona erdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 gün devam eden program Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen etkinlikle tamamlandı.

Programın son gününde "Çanakkale kahramanları" temasıyla "Ezineli Yahya Çavuş" belgeseli de gösterildi.

Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci tarafından vatan sevgisi, Milli Mücadele'de yaşanan fedakarlıklar ve kahramanlıklar anlatıldı.

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Talas'ta 7'den 70'e vatan sevgisi Talas'ta 7'den 70'e vatan sevgisi

Talas Belediyesi, Vatan, Milli, Talas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Talas'ta 'Vatan Sevgisi ve Milli Manevi Değerler Programı' sona erdi - Son Dakika


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