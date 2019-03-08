Son Dakika Haberleri: Talasgücü Belediyespor, Ceyhan Deplasmanında Gençlere Güveniyor

Talasgücü Belediyespor, Ceyhan Deplasmanında Gençlere Güveniyor

36 dakika önce

Deplasmanlı Bölgesel Amatör Lig 5. Grup takımlarından Talasgücü Belediyespor, yarın ligin 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Ceyhanspor maçı için bugün saat 14.00'da Kayseri'den ayrılacak.

Talasgücü Belediyespor, Ceyhan Deplasmanında Gençlere Güveniyor, System.String[]
Deplasmanlı Bölgesel Amatör Lig 5. Grup takımlarından Talasgücü Belediyespor, yarın ligin 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Ceyhanspor maçı için bugün saat 14.00'da Kayseri'den ayrılacak. Eksik oyuncu bulunmayan Sarı-Lacivertli ekipte tek hedef 3 puan.

Ligde oynadığı son maçta kendi sahasında Kırıkhanspor'u 3-0 yenerek iki haftalık galibiyet hasretine son veren Talasgücü Belediyespor, yarın oynayacağı Ceyhanspor maçından da galibiyet ile ayrılarak yükselişini sürdürmek istiyor. Talasgücü Belediyespor Antrenörü Halil Aslan, tam kadro olarak çıkacakları Ceyhan deplasmanına alt yapıdan 6 oyuncuyu götüreceklerini söyledi. Aslan, "Ligde sıkıntımız yok. Özellikle genç isimlere şans tanıyoruz. Geçtiğimiz hafta fenç oyuncularımızın performansı bizi mutlu etti. Ceyhan deplasmanına yine U-19 takımından aldığımız Yakup Can Yazgan, M. İbrahim Şahinkaya, Dursun Erdem Yıldız, Mustafa Erkoç, Lukman Tobi ve Ivaloye Gabriel Calu'yu götüreceğiz ve sahada şans tanıyacağız. Hazırlıklarımızı sorunsuz şekilde tamamladık ve bugün Ceyhan'a hareket edeceğiz" dedi.

Ceyhanspor-Talasgücü Belediyespor karşılaşması yarın Ceyhan İlçe Stadı'nda saat 14.00'da oynanacak. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:42 Kaynak: İHA

Kırıkhanspor, Kayseri, Ceyhan, Spor
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