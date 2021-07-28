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Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü - Son Dakika

Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü

28.07.2021 09:34

Afganistan'ın ünlü komedyeni Nazar Mohammad namı diğer Khasha, Taliban tarafından kaçırıldıktan sonra boğazı kesilerek öldürüldü. Taliban'ın insanları güldürmenin "haram" olduğu düşüncesiyle öldürdüğü Mohammad'in yeni ortaya çıkan videosunda ise komedyenin bir aracın içinde Taliban üyeleri tarafından tokatlandığı anlar yer aldı.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra ülkedeki etkinliğini iyice artıran Taliban güçleri, halka uyguladığı baskı her geçen gün artıyor.

DEFALARCA TOKATLANDI

Nazar Mohammad namı diğer Khasha'nın idam edilmeden önce Taliban tarafından kaçırılıp tokatlandığı bir video sosyal medyada gündem olurken görüntüler büyük tepki çekti.

İRANLI MUHABİR PAYLAŞTI

İran International muhabiri Tajuden Soroush tarafından paylaşılan videoda elinde silah olan bir Taliban üyesinin Khasha'yı defalarca tokatladığı görülüyor. Soroush, "Bu video, Kandahari komedyeni Khasha'nın Taliban tarafından tutuklandığı, onu arabanın içinde tokatladığı ve sonra öldürdüğü anı gösteriyor" diye yazdı.

Afganistan'da Taliban, ünlü komedyenin boğazını keserek öldürdü

BİR AĞACA BAĞLI VE BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

Taliban tarafından insanları güldürmenin "haram" olduğu gerekçesiyle bir ağaca bağlanarak boğazı kesilen komedyenin, korkunç halde bulunduğu aktarıldı.

Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Taliban, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü - Son Dakika Dünya


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