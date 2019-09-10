Son Dakika Haberleri: Taliban'dan ABD'ye yanıt: Pişman olacaksınız
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Taliban'dan ABD'ye yanıt: Pişman olacaksınız

18 dakika önce

18 yıldır savaştıkları Taliban'la müzakereleri durdurma kararı alan ABD Başkanı Trump'a örgütten yanıt geldi.

Taliban'dan ABD'ye yanıt: Pişman olacaksınız, System.String[]

18 yıldır savaştıkları Taliban'la müzakereleri durdurma kararı alan ABD Başkanı Trump'a örgütten yanıt geldi. Taliban, artık "cihat ve savaş" yolunu tercih edeceklerini söyledi.Radikal İslamcı örgüt Taliban'dan, ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt geldi. Örgüt, müzakerelerden çekilen Washington'ın "pişman olacağını" söyledi.


Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, " Afganistan'da işgali sona erdirmenin iki yolu vardı. Biri cihat ve savaş, diğeri ise görüşme ve müzakerelerdi. Eğer Trump görüşmeleri durdurmak istiyorsa biz de ilk yolu tercih edeceğiz ve tez zamanda pişman olacaklar" diye konuştu.


Trump Pazar günü Twitter üzerinden bir açıklama yayınlayarak, Taliban liderleri ve Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile Camp David'de gizli bir görüşme hazırlığı olduğunu duyurmuştu. Taliban'ın Perşembe günü bir ABD askerinin de öldüğü intihar saldırısı düzenlediğini hatırlatan Trump, "Derhal toplantıyı iptal ettim ve barış müzakerelerini sona erdirdim" demişti.


ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Pazar günü, "yalnızca son 10 günde bini aşkın Taliban mensubu öldürdüklerini" söylemişti.


11 Eylül 2001'deki terör saldırıları sonrası Afganistan'a askeri olarak müdahale eden ABD yaklaşık bir yıldır Taliban ile barış görüşmeleri yapıyordu.


AFP/BÜ,GA


(c)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Afganistan, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:13 
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