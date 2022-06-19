Talihsiz anne kızıyla aynı kaderi paylaştı! Kızının ölümünden 1 sene sonra silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika
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Talihsiz anne kızıyla aynı kaderi paylaştı! Kızının ölümünden 1 sene sonra silahla vurularak öldürüldü

19.06.2022 21:37

Adana'da geçen yıl kızı öldürülen 45 yaşındaki Hatice Barış, eski kayınbabası tarafından boynundan ateş edilerek öldürüldü.

Kozan ilçesinde geçen yıl Mayıs ayında 100 metre arayla pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulunan Tuğçe Duman (27) ile dayısının birlikte yaşadığı Melek Elşemo'nun (24) cinayet şüphelisi Furkan A. (22) ve Murat A. olaydan sonra gözaltına alınıp tutuklandı.

ANNESİ DE ÖLDÜRÜLDÜ

Tuğçe Duman'ın annesi Hatice Barış (45), ağabeyinin dini nikahlı eşi Melek Elşemo ile kızını, Tuğçe'nin sevgilisi F.A.'nın öldürdüğünü ileri sürmüştü. 2 kadının cinayet davası devam ederken Hatice Barış'ta bugün cinayete kurban gitti.

Bir sene arayla aynı kaderi paylaştılar! Kızı öldürülen anne de cinayete kurban gitti

ARKASINDAN TEK EL ATEŞ ETTİ

Hatice Barış, 3 gün önce bahçe işleri için Saimbeyli ilçesine bağlı Çeralan Mahallesindeki eski kocasının evine geldi. Hatice Barış, bahçe işleriyle ilgilenirken yanına eski kayınbabası Mustafa K. (76) geldi. İddiaya göre, aralarında çıkan tartışma sonrası Mustafa K, eski gelini Hatice Barış'ı ruhsatsız av tüfeği ile arkasından tek el ateş ederek boynundan vurdu. Barış olay yerinde hayatını kaybetti. Hatice Barış'ın cansız bedeni otopsi için Saimbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaydan sonra evine giden Mustafa K. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Bir sene arayla aynı kaderi paylaştılar! Kızı öldürülen anne de cinayete kurban gitti
Bir sene arayla aynı kaderi paylaştılar! Kızı öldürülen anne de cinayete kurban gitti
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Kaynak: İHA

Saimbeyli, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Talihsiz anne kızıyla aynı kaderi paylaştı! Kızının ölümünden 1 sene sonra silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Talihsiz anne kızıyla aynı kaderi paylaştı! Kızının ölümünden 1 sene sonra silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika
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