Hatice Barış, 3 gün önce bahçe işleri için Saimbeyli ilçesine bağlı Çeralan Mahallesindeki eski kocasının evine geldi. Hatice Barış, bahçe işleriyle ilgilenirken yanına eski kayınbabası Mustafa K. (76) geldi. İddiaya göre, aralarında çıkan tartışma sonrası Mustafa K, eski gelini Hatice Barış'ı ruhsatsız av tüfeği ile arkasından tek el ateş ederek boynundan vurdu. Barış olay yerinde hayatını kaybetti. Hatice Barış'ın cansız bedeni otopsi için Saimbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Saimbeyli, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Talihsiz anne kızıyla aynı kaderi paylaştı! Kızının ölümünden 1 sene sonra silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika

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