Tam kapanma nedeniyle Çeşme'ye yazlıkçı akını - Son Dakika

Kış aylarını normal nüfusunun 4-5 kat üzerinde geçiren turizm cenneti Çeşme, tam kapanma kararının ardından da yazlıkçıların akınına uğradı.

İzmir depremi ve pandemi nedeniyle Çeşme'de yazlıkları olan vatandaşların kış aylarını Çeşme'de geçirmeleriyle, 46 bin olan Çeşme'nin nüfusu, 200 binlere ulaşmıştı. Geçtiğimiz pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tam kapanma kararının açıklanması üzerine kışı Çeşme'de geçirmeyen yazlıkçılar da 17 günlük kısıtlamayı Çeşme'deki yazlık evlerinde geçirmek üzere akın akın Çeşme'ye geldi.

Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Çeşme girişlerinde önlem alarak kontrolleri arttırdı. Emniyet ekipleri, tam kapanma süresince İçişleri Bakanlığı genelgeleri uyarınca, sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerini gerçekleştirecekler.

Öte yandan Çeşme Belediyesi de tam kapanma süresince vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için kesintisiz hizmet sunacak. İzolasyonda olan ve gıda güçlüğü çeken vatandaşların sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ihtiyaçlarını belediye olarak karşılayacaklarını açıklayan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşların da market alışverişlerini ve tıbbi ihtiyaçlarının belediye ekiplerince karşılanacağını belirtti. Artan nüfus nedeniyle belediye olarak bütün tedbirleri aldıklarını ifade eden Başkan Oran, herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için belediye ekiplerinin görev başında olacağını belirtti. Çeşme Kaymakamlığı'nın oluşturduğu Vefa Çalışma Grubu da, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için görev başında olacaklar.

(Muhammet İsa Atagöz/İHA)