Tamamlandığında 275 metreyle Türkiye'nin en yüksek birinci, dünyanın ise üçüncü barajı olacak - Son Dakika

Tamamlandığında 275 metreyle Türkiye'nin en yüksek birinci, dünyanın ise üçüncü barajı olacak

11.05.2021 16:22

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımına 8 yıl önce başlanan dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun tabelasının önünde poz verdiği Yusufeli Barajı'nın beton gövdesi bu ay sonu itibariyle tamamlanıyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımına 8 yıl önce başlanan dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun tabelasının önünde poz verdiği Yusufeli Barajı'nın beton gövdesi bu ay sonu itibariyle tamamlanıyor. Yıl sonu itibariyle ise barajda su tutma işleminin gerçekleşmesi planlanırken, Yusufeli Barajı tamamlandığında 275 metreyle Türkiye'nin en yüksek birinci, dünyanın ise üçüncü barajı olacak.

Toplam 4 milyon 61 bin 8 metreküp beton kullanılacak olan Yusufeli Barajı gövde inşaatında beton hacmi 4 milyon metreküpe seviyeye ulaştı. Son 61 metreküp betonun kaldığı çalışmalar, bu ay sonu itibariyle tamamlanacak.

2013 YILINDA TEMELİ DUALARLA ATILMIŞTI

Dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 2013 yılında Yusufeli Barajı'nın temel atma törenine katılarak ardından barajın yapılacağı Çoruh Vadisi'nde incelemelerde bulunmuştu. Barajın gövdesinin yer aldığı alanı gezen Eroğlu, ardından da baraj için dua etmişti. Barajın gövdesinin yapılacağı alanda duran ve 'Hayırlı olsun inşallah" diyerek duaya başlayan Eroğlu, "Yarabbi, projemizi hayırlı eyle, kısa zamanda bitmesini bize nasip eyle, helalinden firmalara bol kazanç ihsan buyur, ayrıca kazasız belasız bitmesini de lütfeyle, burada emeği geçen herkese sağlık sıhhat ver, projeyi bu memleket için bereketli kıl" ifadelerini kullanmıştı.

4 BİN PERSONEL GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTI

Türkiye'nin prestijli projeleri arasında yer alan, tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı gövde inşaatı 4 bin personel gece gündüz yoğun mesaisi sonucunda baraj inşaatı 9 yıl sürdü. Dar vadi içinde engebeli arazi şartlarında gerçekleşen çalışmanın ilk haline oranla son hali ise büyüledi.

DERİNER BARAJI 14 YILDA TAMAMLANMIŞTI

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımına 1998 yılında başlanan, 249 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 6. yüksek gövdeli barajı olan Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES), düzenlenen törenle 12.12.2012 tarihinde su tutmaya başlanmıştı. 2012 yılı sonu itibarıyla işletmeye alınan kendi sınıfında temelden 249 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı olan Deriner Barajı'nda bugüne kadar 12 milyar kilovatsaat enerji üretildi. Toplam 1 milyar 969 milyon metreküp su biriktirme hacmi, 670 megavat kurulu gücü, yıllık 2 milyar 118 milyon kilovatsaat enerji üretim kapasitesi ve sahip olduğu teknik özellikleriyle mühendislik harikası olarak adlandırılan Deriner Barajı'nda üretilen enerji ile milli ekonomiye 7 milyar 237 milyon lira katkı sağlandı.

4 MİLYON METRE KÜP BETONLA ARTVİN'DEN EDİRNE'YE 13 METRE PLATFORM GENİŞLİĞİNDE BETON YOL YAPILABİLİYOR

Çoruh Nehri üzerinde, 275 metre gövde yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli, 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip. Üretime geçtiğinde 558 megavat kurulu gücüyle yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreterek ekonomiye yılda 1,65 milyar lira katkı sağlatacak Yusufeli Barajı, havzadaki diğer barajların enerji üretimini de yüzde 10 artıracak. Baraj gövdesinde kullanılan 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

(Adem Güngör/İHA)

Tamamlandığında 275 metreyle Türkiye'nin en yüksek birinci, dünyanın ise üçüncü barajı olacak
Tamamlandığında 275 metreyle Türkiye'nin en yüksek birinci, dünyanın ise üçüncü barajı olacak
Tamamlandığında 275 metreyle Türkiye'nin en yüksek birinci, dünyanın ise üçüncü barajı olacak
Tamamlandığında 275 metreyle Türkiye'nin en yüksek birinci, dünyanın ise üçüncü barajı olacak

Orman ve Su İşleri Bakanı, Veysel Eroğlu, Yusufeli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tamamlandığında 275 metreyle Türkiye'nin en yüksek birinci, dünyanın ise üçüncü barajı olacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Genç kıza muştayla saldırıp serbest kaldı: Yanlışlık oldu, pişmanım Genç kıza muştayla saldırıp serbest kaldı: Yanlışlık oldu, pişmanım Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu Uyuşturucu tacirlerinin üzerine giden avukata, sokak ortasında saldırı Uyuşturucu tacirlerinin üzerine giden avukata, sokak ortasında saldırı 38 yaşındaki koca, eşine sarkıntılık eden çiftçiyi tüfekle vurdu 38 yaşındaki koca, eşine sarkıntılık eden çiftçiyi tüfekle vurdu Erol Bulut'un yeni adresi Panathinaikos oluyor Erol Bulut'un yeni adresi Panathinaikos oluyor Sağlık sistemini eleştiren oyuncu Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Sağlık sistemini eleştiren oyuncu Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son Dakika: Gazze'den İsrail tarafına yapılan roket saldırılarında 2 İsrailli sivil yaşamını yitirdi Son Dakika: Gazze'den İsrail tarafına yapılan roket saldırılarında 2 İsrailli sivil yaşamını yitirdi Türkiye'de nesli tükenmiş deniliyordu, Şırnak'ta ortaya çıktı! Türkiye'de nesli tükenmiş deniliyordu, Şırnak'ta ortaya çıktı!

Son Dakika Haberleri
17:34 Altay Bayındır'ın paylaşımına, Mert Müldür sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı
17:30 Kaldırımdaki duvarın gölgesinde otururken ecel yakaladı
17:21 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken heykellerle ilgili cevap geldi: Maketler, manzaranın küçük bir parçası
17:14 Burak Yılmaz, Fransa'da yılın futbolcusu ödülüne aday gösterildi
16:59 Son Dakika: Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
16:26 Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok düşen illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu
16:15 Sağlık sistemini eleştiren oyuncu Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
15:56 Acun Ilıcalı, Manchester United ve Arsenal'ı gözüne kestirdi!
15:48 Son Dakika: Gazze'den İsrail tarafına yapılan roket saldırılarında 2 İsrailli sivil yaşamını yitirdi
15:35 Yıllar önceki aşk yeniden alevlendi! Jennifer Lopez, 17 yıl önceki sevgilisi Ben Affleck ile barıştı
Altay Bayındır'ın paylaşımına, Mert Müldür sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı Altay Bayındır'ın paylaşımına, Mert Müldür sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı         
17:35
Kaldırımdaki duvarın gölgesinde otururken ecel yakaladı Kaldırımdaki duvarın gölgesinde otururken ecel yakaladı         
17:30
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken heykellerle ilgili cevap geldi: Maketler, manzaranın küçük bir parçası Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken heykellerle ilgili cevap geldi: Maketler, manzaranın küçük bir parçası         
17:21
Burak Yılmaz, Fransa'da yılın futbolcusu ödülüne aday gösterildi Burak Yılmaz, Fransa'da yılın futbolcusu ödülüne aday gösterildi         
17:14
Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok düşen illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok düşen illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu         
16:27
Görenleri şaşkına çevirdi: Babasının kimlik bilgileriyle kurulan 3 şirketten 14 milyonluk borç kaldı! Görenleri şaşkına çevirdi: Babasının kimlik bilgileriyle kurulan 3 şirketten 14 milyonluk borç kaldı!         
16:23
Acun Ilıcalı, Manchester United ve Arsenal'ı gözüne kestirdi! Acun Ilıcalı, Manchester United ve Arsenal'ı gözüne kestirdi!         
15:57
Sanatçı Sabahat Akkiraz'dan gündem olacak Mescid-i Aksa yorumu: İşte yobazlık budur! Sanatçı Sabahat Akkiraz'dan gündem olacak Mescid-i Aksa yorumu: İşte yobazlık budur!         
15:41
Türkiye'nin en zehirli yılanı 2,5 metrelik dev engerek köy halkını tedirgin etti Türkiye'nin en zehirli yılanı 2,5 metrelik dev engerek köy halkını tedirgin etti         
14:13
Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş         
13:58
''Tatile gidiyoruz'' diyip, eşini hastaneye götüren adam böbreğini verdi ''Tatile gidiyoruz'' diyip, eşini hastaneye götüren adam böbreğini verdi         
13:20
'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı! 'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı!         
12:45
Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü         
12:44
Önce genç kızın hayatını kabusa çevirdi, sonra aldığı cezayla uslanmadı taciz mesajlarına devam etti! Önce genç kızın hayatını kabusa çevirdi, sonra aldığı cezayla uslanmadı taciz mesajlarına devam etti!         
12:35
Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış         
11:02
Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması         
09:15
Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi         
21:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2021 18:04:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tamamlandığında 275 metreyle Türkiye'nin en yüksek birinci, dünyanın ise üçüncü barajı olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement