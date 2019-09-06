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Tamir için girdiği kuyuda zehirlenerek öldü

1 saat önce

MERSİN'in Gülnar ilçesinde Ahmet Uzun (49), tamir için indiği kuyuda su motorundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Tamir için girdiği kuyuda zehirlenerek öldü, System.String[]

MERSİN'in Gülnar ilçesinde Ahmet Uzun (49), tamir için indiği kuyuda su motorundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Olay, Gülnar ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesi Taşdemir Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre, arıza yapan motoru tamir etmek için kuyuya inen Ahmet Uzun, motordan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Bahçeye gelen komşuları Uzun'un kuyu kenarında çamaşırlarını görüp aramalarına rağmen bulamayınca durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler, kuyunun ağzının dar ve derin olması nedeni ile müdahale edemeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Mersin'den giden itfaiye ekipleri kuyuya indi. Uzun'un cansız bedeni yapılan çalışmalar sonunda kuyudan çıkarıldı. Uzun'un cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Ahmet Uzun, Mersin, Gülnar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:53 Kaynak: DHA
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