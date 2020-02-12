TAMPF-Nielsen Perakende Ciro Endeksi 2019 yılı sonuçları açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TAMPF-Nielsen Perakende Ciro Endeksi 2019 yılı sonuçları açıklandı - Son Dakika

TAMPF-Nielsen Perakende Ciro Endeksi 2019 yılı sonuçları açıklandı

6 saat önce

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) ile Nielsen tarafından hazırlanan "TAMPF-Nielsen Perakende Endeksi" Aralık 2019 verilerine göre, sektörün enflasyondan arındırılmış toplam cirosu geçen yıla kıyasla yüzde 5 arttı.

TAMPF-Nielsen Perakende Ciro Endeksi 2019 yılı sonuçları açıklandı, System.String[]

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) ile Nielsen tarafından hazırlanan "TAMPF-Nielsen Perakende Endeksi" Aralık 2019 verilerine göre, sektörün enflasyondan arındırılmış toplam cirosu geçen yıla kıyasla yüzde 5 arttı.


TAMPF-Nielsen Perakende Endeksi 2019 yılı verileri açıklandı. Verilere göre, sektörün enflasyondan arındırılmış toplam cirosu geçen yıla kıyasla yüzde 5 yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAMPF Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, "2019 yılının geneline baktığımızda, özellikle üçüncü çeyrekle başlayan toparlanmanın yıllık yüzde 5 reel büyümenin yakalanmasında etkili olduğunu görüyoruz. Rakamları metrekare, çalışan sayısı gibi kriterlerle değerlendirdiğimizde, perakende sektöründe büyümede gıdanın yine başı çektiğini görüyoruz. Gıda yüzde 6 büyürken, gıda dışı büyüme yüzde 4 oldu. Bu büyümede yapılan yatırımlarla yüzde 7 metrekare artışı sağlanmasının da önemli etkisi var." ifadelerini kullandı.

Bir önceki yıla göre çalışan sayısında gıdada yüzde 6'lık artış yaşanırken, gıda dışında çalışan sayısının sabit kaldığını dile getiren Özpamukçu, "Toplam perakendedeki çalışan sayısı değişimi ise yüzde 5 olarak gerçekleşti. İşsizliğin çok önemli gündem olduğu 2019 yılında, modern perakendede istihdam artışının devam etmesinin son derece olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Kasım ayı nispeten belirleyici bir ay oldu"

Özpamukçu, şunları kaydetti:


"Özellikle bu sene dış pazardan farklı olarak Türkiye'de 2019 Kasım ayı özelinde '11.11' ve 'Black Friday' gibi indirim günlerinin etkisi tüm kasım ayına yayılarak, hem online hem de klasik mağazacılıkta bir ivme yakalanmasına neden oldu. Bu yüzden kasım ayı nispeten belirleyici bir ay oldu ve yılı da aşağı yukarı kasım yüzdeleri ile kapadık. Hane halkı verileri ile birlikte bakıldığında ağırlıklı olarak gıda ekseninde tutunan bir talep söz konusu idi. Yılın genelinde tüketim derinliğinin azaldığını gördük."

Türkiye, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emeklilerden 36 TL'lik aidat kesintisi yapıldığı iddiaları ortalığı karıştırdı
Ocak ayında haberlere en çok konu olan futbolcular belli oldu (Havadan görüntülerle) TÜRKİYE'NİN İLK ATATÜRK ANITI BAKIMSIZLIK İÇİNDE Türk havacılık devi Atlasglobal iflasını açıklayacak

Son Dakika Haberleri
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 18:15:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TAMPF-Nielsen Perakende Ciro Endeksi 2019 yılı sonuçları açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]