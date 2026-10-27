Tan Sağtürk\'ün çocukluk fotoğrafı Kıvanç Tatlıtuğ\'a benzetildi

Kıvanç Tatlıtuğ'a benzerliğiyle dikkat çeken çocukluk fotoğrafının sahibi, Türkiye'nin tanınmış baletlerinden Tan Sağtürk çıktı. Ünlü sanatçının yıllar öncesine ait karesi kadar fotoğrafın ardındaki hikâye de merak uyandırdı.

FOTOĞRAFTAKİ ÇOCUĞUN KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Türk bale sanatının önemli isimlerinden Tan Sağtürk, 1980 yılında çekilen siyah-beyaz vesikalık fotoğrafını yeniden gündeme taşıdı. Açık renk saçları, belirgin yüz hatları ve ciddi bakışlarıyla objektife poz veren küçük Tan'ın, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'a benzerliği dikkat çekti. "Yıl 1980" notuyla çocukluk yıllarına dönen Sağtürk, fotoğrafın yanında o dönemde yaşadığı ve hafızasından silinmeyen bir olayı da anlattı.

BALE DERSİNE GİDERKEN HAYATININ ŞAŞKINLIĞINI YAŞADI

Henüz çocuk yaşta bale eğitimi alan Tan Sağtürk, 1980 yılında konservatuvardaki dersine gitmek üzere evden çıktı. Ancak o sabah her zamankinden farklıydı. Sokakların bomboş olduğunu gören küçük Tan, İzmir'in Karataş semtinde jandarma tarafından durduruldu. Görevlilerin "örfi idare" diyerek kendisini geri çevirmesi üzerine ne olduğunu anlayamayan Sağtürk, eve dönmek zorunda kaldı. Babasının o gün kendisine söylediği "Bugün sana tatil" sözleri ise hafızasına kazındı. Ünlü baletin anlattığı bu çocukluk anısı, Türkiye'nin 12 Eylül 1980 askeri darbesini yaşadığı döneme uzanıyor.