Tandır cinayetinde sanıkların cezalarına itiraz - Son Dakika

KAYSERİ'de ağabeyi Mehmet Turhan (55) ile onun boşandıktan sonra birlikte yaşadığı Firdevs Öztürk'ü (52) iple boğarak öldürüp cesetlerini tandıra gömen Yusuf Turhan'a (52) 1'i ağırlaştırılmış 2 kez müebbet, oğlu Bedirhan'a (20) 2 kez müebbet ve eşi Nejla Turhan'a (43) verilen beraat kararına, ölen çiftin şikayetçi çocukları ile sanık avukatları ve duruşma savcısı itiraz etti.

Olay, Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi'nde mayıs ayında meydana geldi. Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs'ta kayboldu. Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis, çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin bulunması için yakınlarıyla iletişime geçti. Polis, kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan'ı çelişkili ifadeleri üzerine takibe aldı. Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis, kadavra köpeğiyle burada arama yaptı. Aramada, beton dökülen tandırda çiftin cansız bedenleri bulundu. Tandırı kürekle kıran ekipler, kaybolduktan 22 gün sonra Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün çuvallarda bulunan cesetlerini çıkardı. Olayın ardından Yusuf Turhan ile eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan gözaltına alındı. Şüphelilerden Yusuf Turhan ile oğlu Bedirhan Turhan tutuklandı, Nejla Turhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.