Üye Girişi
Tandır cinayetinde sanıkların cezalarına itiraz - Son Dakika

Tandır cinayetinde sanıkların cezalarına itiraz

30.11.2021 11:04
Tandır cinayetinde sanıkların cezalarına itiraz

KAYSERİ'de ağabeyi Mehmet Turhan (55) ile onun boşandıktan sonra birlikte yaşadığı Firdevs Öztürk'ü (52) iple boğarak öldürüp cesetlerini tandıra gömen Yusuf Turhan'a (52) 1'i ağırlaştırılmış 2 kez müebbet, oğlu Bedirhan'a (20) 2 kez müebbet ve eşi Nejla Turhan'a (43) verilen beraat kararına,...

KAYSERİ'de ağabeyi Mehmet Turhan (55) ile onun boşandıktan sonra birlikte yaşadığı Firdevs Öztürk'ü (52) iple boğarak öldürüp cesetlerini tandıra gömen Yusuf Turhan'a (52) 1'i ağırlaştırılmış 2 kez müebbet, oğlu Bedirhan'a (20) 2 kez müebbet ve eşi Nejla Turhan'a (43) verilen beraat kararına, ölen çiftin şikayetçi çocukları ile sanık avukatları ve duruşma savcısı itiraz etti.

Olay, Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi'nde mayıs ayında meydana geldi. Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs'ta kayboldu. Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis, çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin bulunması için yakınlarıyla iletişime geçti. Polis, kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan'ı çelişkili ifadeleri üzerine takibe aldı. Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis, kadavra köpeğiyle burada arama yaptı. Aramada, beton dökülen tandırda çiftin cansız bedenleri bulundu. Tandırı kürekle kıran ekipler, kaybolduktan 22 gün sonra Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün çuvallarda bulunan cesetlerini çıkardı. Olayın ardından Yusuf Turhan ile eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan gözaltına alındı. Şüphelilerden Yusuf Turhan ile oğlu Bedirhan Turhan tutuklandı, Nejla Turhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin iddianame hazırlandı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Yusuf Turhan, oğlu Bedirhan ve eşi Nejla hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.4'ÜNCÜ DURUŞMA YAPILDIDavanın 22 Kasım'da görülen 4'üncü duruşmasında tüm sanıklar hazır bulundu. Duruşmaya ölen çiftin şikayetçi oğullarından Yusuf Turhan da salonda bulunurken, cezaevinde olan oğulları A.T. ise SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyeti, sanıklardan Yusuf Turhan'ı, 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesine karşı eyleminden dolayı da 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Bedirhan Turhan'ı ise 2 farklı olaydan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuksuz sanık Nejla Turhan'ın ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.KARARLARA İTİRAZ EDİLDİÖldürülen çiftin çocukları, duruşma savcısı ve sanık avukatları, sanıklara verilen karara itiraz için Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Ölen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün çocuklarının yazdığı itiraz dilekçesinde Nejla Turhan'a verilen beraat kararına itiraz edilerek, Yusuf Turhan ve Bedirhan Turhan'a verilen cezaların az olduğu belirtildi. Sanık avukatları da Yusuf ve Bedirhan Turhan'a verilen cezanın ağır olduğu gerekçesiyle karara itiraz etti. Duruşma savcısı da Nejla Turhan'a verilen beraat kararına itirazda bulundu.

Tandır cinayetinde sanıkların cezalarına itiraz
Tandır cinayetinde sanıkların cezalarına itiraz
Tandır cinayetinde sanıkların cezalarına itiraz
Tandır cinayetinde sanıkların cezalarına itiraz
Tandır cinayetinde sanıkların cezalarına itiraz

Mehmet Turhan, Yusuf Turhan, Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tandır cinayetinde sanıkların cezalarına itiraz - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Küresel kriz için iki dev anlaştı! Samsung, Volkswagen'e çip üretecek 15:22 Küresel kriz için iki dev anlaştı! Samsung, Volkswagen'e çip üretecek Avrupa Konseyi'nin gündeminde Kavala var! Türkiye'ye yaptırım masada! 15:16 Avrupa Konseyi'nin gündeminde Kavala var! Türkiye'ye yaptırım masada! Bu ev çok havadar! Çünkü 360 derece dönebiliyor! 15:13 Bu ev çok havadar! Çünkü 360 derece dönebiliyor! Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz 14:51 Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı 14:28 Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı 19 yaşındaki genç, PlayStation 5'ini satmak için buluştuğu adam tarafından vuruldu 14:20 19 yaşındaki genç, PlayStation 5'ini satmak için buluştuğu adam tarafından vuruldu
MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz 12:24 MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var 11:34 Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var

Son Dakika Haberleri
15:25 Son Dakika! Azerbaycan'da tatbikat sırasında düşen helikopterdeki 14 asker şehit oldu
15:18 F-35 uçağı havalanamadan denize düştü
15:16 Niğde'de kum fırtınası! Zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
15:15 Avrupa Konseyi'nin gündeminde Kavala var! Türkiye'ye yaptırım masada!
15:12 Bu ev çok havadar! Çünkü 360 derece dönebiliyor!
15:03 Cüneyt Arkın'ın "koca herifleri"!
14:59 Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
14:55 Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç, görevinden istifa etti
14:53 Rıdvan Dilmen'in sözlerinden sonra Erbatur Ergenekon kalakaldı
14:51 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan "Ayrılmadık" paylaşımları!
Son Dakika! Azerbaycan'da tatbikat sırasında düşen helikopterdeki 14 asker şehit oldu Son Dakika! Azerbaycan'da tatbikat sırasında düşen helikopterdeki 14 asker şehit oldu         
15:26
F-35 uçağı havalanamadan denize düştü F-35 uçağı havalanamadan denize düştü         
15:19
Niğde'de kum fırtınası! Zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı Niğde'de kum fırtınası! Zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı         
15:16
Cüneyt Arkın'ın "koca herifleri"! Cüneyt Arkın'ın "koca herifleri"!         
15:03
Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım         
14:40
Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı         
14:25
Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti         
13:15
FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı         
11:49
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması!         
11:13
Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!         
10:37
Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü         
10:16
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı         
08:40
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 15:32:04. #1.12#
SON DAKİKA: Tandır cinayetinde sanıkların cezalarına itiraz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement