Tanır: "2021 yılı proje yılı olacak" - Son Dakika

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'ı ziyaret etti. 2021 yılının yatırım ve projelerinin değerlendirildiği ziyaretin ardından konuşan Başkan Tanır, ' 2021 yılı, Kestel'e ciddi katkı sunacak ve marka değer katacak projelerin hayata geçeceği, temellerin atılacağı bir 'Proje Yılı' olacak" dedi.

Milletvekili Atilla Ödünç, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'a ziyarette bulundu. 2021 yılının yatırım ve projelerinin konuşulduğu ziyarette Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri de yer aldı. Ziyaretin ardından konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, 'Bursa'nın en güçlü üç sanayi bölgesinin kalbinde olan, bir yanda tarım diğer yanda dağ turizmine müsait olan Kestel ilçemiz, 18 yıldır AK Belediyecilik ile yönetiliyor. Bursa Büyükşehir Belediyemiz eliyle gerçekleştirdiğimiz birçok projenin yanı sıra Kestel Belediyemizin de katkıları ile 'Yaşayan bir Kestel' inşa etmeyi çok şükür ki başardık. Türkiye'nin ötesinde Balkanlardan ve Kafkaslardan yoğun göç alan Kestel ilçemizde Mimar Önder Tanır liderliğinde yeni bir seferberlik başlattık. Bir yanda depremler diğer yanda pandemi koşullarına rağmen, 5 yılda 50 yıl ileriye taşıyabileceğimiz bir Kestel inşa ediyoruz. İnanıyorum ki, Kestel ilçemiz, Belediye Başkanımız Mimar Önder Tanır ile birlikte daha modern ve güçlü bir kent vizyonunu bu dönemde yakalayacaktır" dedi.

Ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Ödünç'e teşekkürlerini sunan Başkan Tanır, "2019 yılında değerli Kestelli hemşehrilerimiz, bizleri bu göreve layık görerek iş başına getirdi. Göreve başladıktan sonra seçim döneminde vatandaşlarımızın talep ettiği ve bizim de söz verdiğimiz gibi çalışmalarımıza adım adım devam ediyoruz. Ortak akılla hareket eden, çevik ve etkili belediyecilik anlayışıyla Kestel'imize hizmet vermek için gerekli alt yapımızı ve çalışma stratejimizi hazırladık. Artık 2020 yılının sonuna geldik. 2021 yılında yapacağımız, planladığımız ve tamamlayacağımız projelerin değerlendirmesini yaptık. İnşallah 2021 yılı, Kestel'e ciddi katkı sunacak ve marka değer katacak projelerin hayata geçeceği, temellerin atılacağı bir 'Proje Yılı' olacak. Hayata geçireceğimiz projelerimiz ile, hemşehrilerimizin kalbine, gönüllerine dokunacağız ve daha yaşanabilir bir Kestel inşa edeceğiz. İnşallah 2021 Ocak ayı itibariyle projelerimizi ilgili bakanlıklarımıza ileteceğiz" dedi. - BURSA