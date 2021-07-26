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Tanju Özcan ve HDP'li Serpil Kemalbay arasında mülteci gerginliği: Beni ağababalarına sor - Son Dakika

Tanju Özcan ve HDP'li Serpil Kemalbay arasında mülteci gerginliği: Beni ağababalarına sor

26.07.2021 19:33
Tanju Özcan ve HDP'li Serpil Kemalbay arasında mülteci gerginliği: Beni ağababalarına sor, System.String[]

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentteki mültecilerden 10 kat daha fazla su faturası alınmasını ön gören taslağı, önümüzdeki hafta belediye meclisine götüreceklerini açıkladı. Özcan'ın bu açıklamasına bazı kesimlerden tepki yağdı. HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, Özcan'a yönelik, "Bir yerel yönetici nasıl böyle konuşabilir? Utanç verici" ifadelerini kullanırken, Özcan'dan, "Ağababalarına sor, beni iyi tanırlar" yanıtı geldi.

Türkiye'de son günlerde sıklıkla tartışılan konulardan biri de mülteciler oldu. Afganistan sınırından Türkiye'ye yönelik mülteci hareketliliği olduğu iddiaları sosyal medyada dolaşırken, mültecilerin bazı adli olaylara karışması da tartışmaların fitilini ateşlendirdi.

CHP'Lİ BOLU BELEDİYESİNDEN DİKKAT ÇEKEN ADIM

Mülteci tartışmalarının gündemde olduğu sırada CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, önümüzdeki hafta, kentteki mültecilerden alınan katı atık vergisinde ve suda 10 kat daha fazla faturalandırma yapılmasını öngören taslağı Belediye Meclisi'ne sunacaklarını söyledi. Bazı kesimler tarafından Özcan'ın bu açıklamaları "nefret söylemi" olarak nitelendirdi.

HDP'Lİ KEMALBAY'A YANIT VERDİ

CHP'li Özcan, sosyal medya hesabından kendisine tepki gösterenlerden biri olan ve "Su, bırakın insanı, her canlı için haktır. Bir yerel yönetici nasıl böyle konuşabilir? Utanç verici. Mülteciye nefret söyleminiz, dışlamanız, ayrımcılık yapmanız kolay" ifadelerini kullanan HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay'a "Ağababalarına sor, beni iyi tanırlar…" şeklinde yanıt verdi.

İşte Özcan ve Kemalbay arasındaki o polemik:

Tanju Özcan ve HDP'li Serpil Kemalbay arasındaki mülteci gerginliği: Beni ağababalarına sor
Tanju Özcan ve HDP'li Serpil Kemalbay arasında mülteci gerginliği: Beni ağababalarına sor

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Son Dakika Güncel Tanju Özcan ve HDP'li Serpil Kemalbay arasında mülteci gerginliği: Beni ağababalarına sor - Son Dakika


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