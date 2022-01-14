Üye Girişi
Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar - Son Dakika

Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar

14.01.2022 14:31

İstanbul'da faaliyet gösteren bir tantunicide kaydedilen görüntüler tepki çekti. Yayınlanan videoda mekanda çöpe atılan biberlerin tekrar yenilmek üzere toplandığı görülüyor. Çalışanların tek tek biberleri ayıkladığı sırada işletmecinin ''İsraf oluyor, bunlar ısırılmamış bile tekrar yıkacağız. Niye çöpe atalım?'' dediği duyuluyor.

İstanbul Kadıköy'de yer alan işlek bir caddede hizmet veren tantunicide çekilen görüntüler mide bulandırdı. Restoranda müşterilere servis edilen ancak insanların tabağında bırakıp yemediği biberler, işletme sahibinin isteğiyle göre çöpten toplanıp tekrar servis için hazır ediliyor.

"YIKAYIP TEKRAR SERVİS EDECEĞİZ"

NTV'nin haberine göre videoya çekilen görüntülerde çalışanların hem azarlandığı hem de çöpe atılan biberleri tek tek ayıkladığı görülüyor. Görüntülerde mekanın işletmecisi, ''Müşteri tabağında elini bile sürmüyor, ısırmıyor niye çöpe atalım? Yıkayıp koyacağız'' diyor.

"ENSENİZDEYİM"

Şahsın çalışan personellerine ise ''Burayı kendi yeriniz gibi görmediğiniz müddetçe ensenizdeyim. İzinlerinizi de iptal ediyorum'' şeklinde seslendiği duyuluyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Gelen şikayetler sonrasında zabıta ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İlçe sağlık müdürlüğü ekipleri de ürünlerden numune topladı.

YORUMLAR (2)
  • ULUBATLI HASAN : İncelemede insan sağlığına uygun olduğu ortaya çıkarsa ceza kesilmeyecekmi, atış serbest mi denilecek. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Bulent Cebeci: yetkililerden rica ediyorum derhal ifşa edilsin gerekli para cezası verilip ticaretten men edilsin Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
500

İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar - Son Dakika


PKK'lı teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li Semra Güzel'in fezlekesiyle ilgili konuşan Öztrak: Meclis'e geldiğinde gereğini yaparız PKK'lı teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li Semra Güzel'in fezlekesiyle ilgili konuşan Öztrak: Meclis'e geldiğinde gereğini yaparız         
18:29
Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor         
17:14
Elazığ'da kısıtlamaların Enes Kara'nın intiharıyla ilgilisi var mı? Valilikten yanıt Elazığ'da kısıtlamaların Enes Kara'nın intiharıyla ilgilisi var mı? Valilikten yanıt         
16:52
Dördüncü kattan düşen hemşire feci şekilde can verdi Dördüncü kattan düşen hemşire feci şekilde can verdi         
16:20
"Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik "Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik         
15:28
İstanbul'daki yangında can pazarı! Pencereden sarktı ve dakikalarca kurtarılmayı bekledi İstanbul'daki yangında can pazarı! Pencereden sarktı ve dakikalarca kurtarılmayı bekledi         
14:29
Yine bir kadın, yine yüksekten düşme, yine atıldı mı atladı mı belli değil: Bu kez adı Melike, yer Konya! Yine bir kadın, yine yüksekten düşme, yine atıldı mı atladı mı belli değil: Bu kez adı Melike, yer Konya!         
14:05
Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı         
12:46
Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın         
11:19
Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz         
11:08
Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum         
11:01
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52

Son Dakika Haberleri
18:29 PKK'lı teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li Semra Güzel'in fezlekesiyle ilgili konuşan Öztrak: Meclis'e geldiğinde gereğini yaparız
18:16 Sedefnur, polis sevgilisi uyuşturucu kullandığı için onunla evlenmek istememiş
18:04 Galatasaray'dan Sabri Sarıoğlu bombası
17:59 Kayıt altına alınan tehlikeli ırk köpeklerinin sayısı 20 bin 843'e yükseldi
17:52 Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme!
17:35 Hastanede sağlık çalışanına saldıran genç kıza 1 yıl 10 gün hapis cezası
17:14 Çukur dizisinin çekildiği bina yandı
17:02 Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ali Koç ve Emre Belözoğlu itirafı
16:23 Demirtaş'tan Erdoğan'ın "hesaplaşma" iddiasına yanıt: Sen benim için 'kaygılanmayı' bırak da kendi vereceğin hesabı düşün
16:17 Oğlunu okula bırakırken bir kadınla tartışan Buse Varol isyan etti!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 18:40:14. #1.13#
SON DAKİKA: Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement