Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar - Son Dakika

İstanbul Kadıköy'de yer alan işlek bir caddede hizmet veren tantunicide çekilen görüntüler mide bulandırdı. Restoranda müşterilere servis edilen ancak insanların tabağında bırakıp yemediği biberler, işletme sahibinin isteğiyle göre çöpten toplanıp tekrar servis için hazır ediliyor.

"YIKAYIP TEKRAR SERVİS EDECEĞİZ"

NTV'nin haberine göre videoya çekilen görüntülerde çalışanların hem azarlandığı hem de çöpe atılan biberleri tek tek ayıkladığı görülüyor. Görüntülerde mekanın işletmecisi, ''Müşteri tabağında elini bile sürmüyor, ısırmıyor niye çöpe atalım? Yıkayıp koyacağız'' diyor.

"ENSENİZDEYİM"

Şahsın çalışan personellerine ise ''Burayı kendi yeriniz gibi görmediğiniz müddetçe ensenizdeyim. İzinlerinizi de iptal ediyorum'' şeklinde seslendiği duyuluyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Gelen şikayetler sonrasında zabıta ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İlçe sağlık müdürlüğü ekipleri de ürünlerden numune topladı.