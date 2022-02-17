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Tanzanya Devlet Başkanı Hassan, sürgündeki muhalif liderle bir araya geldi - Son Dakika

Tanzanya Devlet Başkanı Hassan, sürgündeki muhalif liderle bir araya geldi

17.02.2022 16:47
Tanzanya Devlet Başkanı Hassan, sürgündeki muhalif liderle bir araya geldi

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, yıllardır sürgünde bulunan muhalif siyasi lider Tundu Lissu'yla tarihi bir buluşma gerçekleştirdi.

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, yıllardır sürgünde bulunan muhalif siyasi lider Tundu Lissu'yla tarihi bir buluşma gerçekleştirdi.

Hasan'ın koltuğu devraldığı John Magufuli'nin rakiplerinden olan ve 2017'de geçirdiği suikast girişiminin ardından Belçika'da yaşamaya başlayan Lissu, Brüksel'de bulunan Hassan'la bir araya geldi.

Devlet Başkanlığı, buluşmada siyasi liderlerin ülkenin refahına ilişkin birçok meseleyi ele aldığını duyurdu.

Güvenliğinden endişe ettiği için ülkesine dönmeyen ana muhalefetteki Demokrasi ve Kalkınma Partisinin (CHADEMA) Başkan Yardımcısı Lissu, 2020'deki seçimlerde daha sonra yaşamını yitiren John Magufuli'ye karşı yarışmış ancak kaybetmişti.

Lissu, 7 Eylül 2017'de Meclis oturumu arasında aracındayken başkent Dodoma'daki Meclis konutunun otoparkında kimliği belirsiz kişiler tarafından vurulmuş ve ağır yaralanmıştı.

2020'de seçimler için ülkesine dönen Lissu, seçimlerin hemen ardından aldığı ölüm tehditleri nedeniyle ülkeyi yine terk etmek zorunda kalmıştı.

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Tanzanya, Suikast, Belçika, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tanzanya Devlet Başkanı Hassan, sürgündeki muhalif liderle bir araya geldi - Son Dakika


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