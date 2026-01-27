Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı - Son Dakika
Emlak

Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı

27.01.2026 16:18
Tapuda gayrimenkul satış bedelini düşük göstererek eksik harç ödeyenler için denetimler sıkılaştırıldı; 2026 itibarıyla vergi ziyaı cezası yüzde 100'e çıkarılırken, Gelir İdaresi Başkanlığı şüpheli işlemler için tapu sahiplerine tebligat göndermeye başladı.

Gayrimenkul satışlarında tapuda ev, arsa ve arazinin değerini düşük göstererek daha az tapu harcı ödeyenler için yeni bir dönem başladı. 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, tapuda düşük bedel beyan edenlere uygulanan cezalar ciddi oranda artırıldı. Bu çerçevede, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) şüpheli işlemler için tapu sahiplerinin adreslerine tebligat göndermeye başladığı belirtildi.

CEZA ORANI DÖRT KAT ARTTI

Yeni düzenlemeyle birlikte, tapuda eksik beyan durumunda uygulanan vergi ziyaı cezası yüzde 25'ten yüzde 100'e çıkarıldı. Böylece ceza oranı yaklaşık dört kat artırılmış oldu.

MALİYE RADARINA TAKILDI

Milliyet'teyer alan habere göre; Taşınmaz satışlarında, beyan edilen satış bedelinin yüzde 4'ü tapu harcı olarak ödeniyor. Daha düşük harç ödemek isteyen bazı alıcı ve satıcıların, satış bedelini gerçek değerinin altında gösterdiği biliniyordu. Bu uygulama Maliye'nin radarına takıldı. Gerçek satış değerinin bildirilmediği değerlendirilen işlemler için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hem alıcıya hem de satıcıya tebligatlar gönderildiği ifade edildi. Bazı vatandaşların, kendilerine ulaşan tebligatları sosyal medya üzerinden paylaştığı da gözlendi.

15 GÜN SÜRE TANINDI

GİB tarafından gönderilen tebligatlarda, şüpheli devir işlemlerine ilişkin açıklama yapılması için taraflara 15 gün süre verildi. Bu süre içinde alıcı ve satıcıların, Defterdarlıklara bağlı Denetim Koordinasyon Müdürlüklerine başvurarak savunma yapmaları gerektiği bildirildi. Yetkililer, tapu işlemlerinde gerçek satış bedelinin beyan edilmesinin yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlatarak, eksik beyanın ağır mali yaptırımlarla karşılık bulacağını vurguluyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fatih4510 Fatih4510:
    Adam gibi vergi al kimse alavere yapmaz. 127 7 Yanıtla
    Lina@870400 Lina@870400:
    Adam gibi vergi al ??? sence ne kadar olmalı!!!…yüzde 0,01 bile çok dersiniz, çünkü kimsenin vergi vermediği bir ülkede, kimsenin alışık olmadığı için her şeye isyan edersiniz.. 2 10
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    İyi olmus 19 75 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
