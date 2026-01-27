Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı

Gayrimenkul satışlarında tapuda ev, arsa ve arazinin değerini düşük göstererek daha az tapu harcı ödeyenler için yeni bir dönem başladı. 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, tapuda düşük bedel beyan edenlere uygulanan cezalar ciddi oranda artırıldı. Bu çerçevede, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) şüpheli işlemler için tapu sahiplerinin adreslerine tebligat göndermeye başladığı belirtildi.

CEZA ORANI DÖRT KAT ARTTI

Yeni düzenlemeyle birlikte, tapuda eksik beyan durumunda uygulanan vergi ziyaı cezası yüzde 25'ten yüzde 100'e çıkarıldı. Böylece ceza oranı yaklaşık dört kat artırılmış oldu.

MALİYE RADARINA TAKILDI

Milliyet'teyer alan habere göre; Taşınmaz satışlarında, beyan edilen satış bedelinin yüzde 4'ü tapu harcı olarak ödeniyor. Daha düşük harç ödemek isteyen bazı alıcı ve satıcıların, satış bedelini gerçek değerinin altında gösterdiği biliniyordu. Bu uygulama Maliye'nin radarına takıldı. Gerçek satış değerinin bildirilmediği değerlendirilen işlemler için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hem alıcıya hem de satıcıya tebligatlar gönderildiği ifade edildi. Bazı vatandaşların, kendilerine ulaşan tebligatları sosyal medya üzerinden paylaştığı da gözlendi.

15 GÜN SÜRE TANINDI

GİB tarafından gönderilen tebligatlarda, şüpheli devir işlemlerine ilişkin açıklama yapılması için taraflara 15 gün süre verildi. Bu süre içinde alıcı ve satıcıların, Defterdarlıklara bağlı Denetim Koordinasyon Müdürlüklerine başvurarak savunma yapmaları gerektiği bildirildi. Yetkililer, tapu işlemlerinde gerçek satış bedelinin beyan edilmesinin yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlatarak, eksik beyanın ağır mali yaptırımlarla karşılık bulacağını vurguluyor.