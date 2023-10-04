Taraftar günlerce ismini sayıklamıştı! Ali Koç'tan transfer edemediği tek ismi açık açık söyledi - Son Dakika

Taraftar günlerce ismini sayıklamıştı! Ali Koç'tan transfer edemediği tek ismi açık açık söyledi

Son Güncelleme: 04.10.2023 22:43

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer döneminde gerçekleşmeyen bir transfer hakkında bilgi verdi. Uğur Dündar'ın Sözcü TV'deki programında soruları yanıtlayan Koç, Rade Krunic'i çok istediklerini ancak Milan'ın izin vermediğini belirtti. Ayrıca, 5 yıl boyunca Balkan kökenli oyunculara odaklanmadıklarını ve bu konuda hata yaptıklarını ifade etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, canlı yayında Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı. Koç, transfer döneminde çok istedikleri ama gerçekleşmeyen transferin Rade Krunic olduğunu ifade etti.

"MİLAN İZİN VERMEDİ"

"Transfer döneminde çok isteyip alamadığınız bir isim oldu mu?" sorusunu yanıtlayan başkan, "Rade Krunic'i çok almak istedik. İsmail Hoca çok istedi. Milan'dan ayrılmak istediği söylendi ve görüştük. Milan izin vermedi" dedi.

"BU SENE FARKLI BİR TILSIM VAR"

Takımın gidişatına da değinen Koç, "Büyük konuşmam ama bu sene farklı bir tılsım var. İsmail Hoca'ya da teşekkür ederim, çok kısa sürede etkisini gösterdi. Oyuncularla iletişimi beni çok etkiliyor" şeklinde konuştu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Taraftar günlerce ismini sayıklamıştı! Ali Koç'tan transfer edemediği tek ismi açık açık söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taraftar günlerce ismini sayıklamıştı! Ali Koç'tan transfer edemediği tek ismi açık açık söyledi - Son Dakika
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