Tarakçıoğlu ailesinin acı günü - Son Dakika
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Tarakçıoğlu ailesinin acı günü

6 saat önce

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Mali Genel Sekreteri ve Pusula Gazetesi Haber Müdürü İrfan Tarakçıoğlu'nun amcasının oğlu Ahmet Tarakçıoğlu, beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

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Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Mali Genel Sekreteri ve Pusula Gazetesi Haber Müdürü İrfan Tarakçıoğlu'nun amcasının oğlu Ahmet Tarakçıoğlu, beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.


Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Mali Genel Sekreteri ve Pusula Gazetesi Haber Müdürü İrfan Tarakçıoğlu'nun amcasının oğlu Ahmet Tarakçıoğlu(46), geçtiğimiz hafta beyin kanaması sonucu Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ahmet Tarakçıoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen, yaşam mücadelesini kaybetti. Ahmet Tarakçıoğlu'nun cenazesi öğlen namazına müteakip Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığında toprağa verildi.


Narmanlı camiinde kılınan cenaze namazına Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, şube ve ilçe müdürleri, kurum çalışanları, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, Eski Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, Atatürk Üniversitesi öğretim görevlileri Sertaç Erciş, Murat Kaldırımcı, Tuğrul Şam ile çok sayıda vatandaş katıldı.


46 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Tarakçıoğlu'nun ölümü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kredi Yurtların çalışanlarını da yasa boğdu.


Amcasının oğlunun kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Pusula Gazetesi Haber Müdürü İrfan Tarakçıoğlu ve aile fertleri cenaze namazının ardından taziye dileklerini kabul etti. - ERZURUM

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Atatürk Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:37 Kaynak: İHA
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