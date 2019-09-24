Taraklı'daki 7 asırlık çınar ağacına yoğun ilgi

Sakarya'da tarihi Osmanlı evleriyle ünlü Taraklı ilçesinde bulunan 700 yıllık çınar ağacı, yoğun ilgi görüyor.



Vatandaşlar, ilçe turizmi açısından tarihi evler kadar ilgi çeken çınar ağacını görmek için çevre illerden bölgeye geliyor.

Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağacın 7 asırlık olması nedeniyle insanlarda merak uyandırdığını ve bunun da yoğun ilgiye dönüştüğünü söyledi.

İlçeye gelen yerli turistlere farklı seçenekler sunmak istediklerini anlatan Pilavcı, "Taraklı ilçesine gelen yerli turistlerimiz, 'gelmişken şuraya da gidelim buraya da gidelim' diyorlar. Biz de bu noktaları Taraklı ilçesinde çoğaltmak istiyoruz. Taraklının bozulmasını istemiyoruz, böyle kalmasını istiyoruz ve burası ayrıca sakin şehirler içerisindedir. Bizler de bunu muhafaza etmek istiyoruz. Büyürken buranın dokusunu ve ekonomisinin bozulmasını istemiyoruz. Yani her evin içerisinde bir kafeterya olmasını istemiyoruz. İnsan yaşasın oranın ruhu olsun, yani bugün bu tadı burada bulanın, 20 yıl sonrada aynı tadı ve aynı zevki alsın istiyoruz. Bütün planlarımız, programlarımızı bunun üzerini kurduk." şeklinde konuştu.

Taraklı Kaymakamı Abdullah Kurt da ilçenin güzelliklerinin saymakla bitmeyeceğini belirterek, Taraklı'nın fethedilmesiyle birlikte dikilen çınar ağacının 7 asırlık olduğunu anımsattı.

Taraklının, Osmanlı beyefendilerinin yaşadığı bir kadim kasaba olduğunu ifade eden Kurt, "Ben tüm vatandaşlarımızı Taraklı ilçesini görmeye davet ediyorum. Bizim burada gezilecek bir çok yerlerimiz var, Taraklı'nın tarihi konakları, Karagöl Yaylası, Tarihi Yunus Paşa Camii ve kültür tabiat varlıkları zenginliğinin yanı sıra kaplıca ve termal otelleri ile Sakarya, İstanbul, Ankara, Bolu, Bilecik, İzmit, Eskişehir, Bursa gibi illere yakın mesafe olmasıyla çok önemli bir turizm merkezidir." diye konuştu.