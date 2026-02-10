Tarihi Alaca Hamamı Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, uzun yıllar özel mülk olarak işletilen ve 5 yıl önce kiracısının ayrılmasından sonra atıl kalan 6 asırlık tarihi Alaca Hamamı, ilgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Hamamın iki mirasçısından biri olan Salih Etker (52), "Hamam, taşınmaz kültür varlığı. Yıkmamız mümkün değil. 3 yıldır satmak istiyoruz, alıcı çıkmıyor" dedi.

Şehzadeler ilçesi Göktaşlı Mahallesi Murat Caddesi'ndeki, Osmanlı padişahı 2'nci Murad'ın şarabdarı Hamza Bey tarafından 15'inci yüzyılın ortalarında inşa ettirildiği tahmin edilen ve uzun yıllar özel mülk olarak kabul edilen tarihi Alaca Hamamı'nın faaliyeti 5 yıl önce durduruldu. Resmi kayıtlarda kesin bilgi bulunmamakla birlikte 2'nci Murad'ın Manisa ziyareti onuruna yaptırıldığı belirtilen 1100 metrekarelik alan üzerine kurulu tarihi hamam, 5 yıl önce kiracının ayrılmasının ardından boş kaldı. Restorasyon gerektiren hamam, tarihi eser niteliği ve yüksek onarım maliyetleri nedeniyle yenilenmedi. Zamanla tavanlarında çökmeler meydana gelen hamamda, duvarlarda yıkılmalar oluştu. Uzun süredir kullanılmayan yapı, çevrede yaşanan güvenlik sorunlarıyla da gündeme gelmeye başladı. Hamamda yaşanan hırsızlık olayları nedeniyle iç donanımın büyük bölümü zarar görürken, yaklaşık 6 asırlık geçmişe sahip Alaca Hamamı, çözüm bulunmaması halinde tamamen yok olma riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

'NE YIKABİLİYORUZ NE SATABİLİYORUZ'

Hamamın iki mirasçısından biri olan Salih Etker, yapının korunması için yıllardır çaba gösterdiklerini ancak sonuç alamadıklarını söyledi. Rahmetli babası Sadullah Etker' tarafından 1960 yılında satın alınan tarihi hamamın 'aile mirası' olduğuna dikkati çeken 2 çocuk babası Etker, "Söz konusu hamam taşınmaz kültür varlığı. Yıkmamız mümkün değil. Restore etmek istiyoruz ama maliyeti çok yüksek. 3 yıldır satmak istiyoruz, alıcı çıkmıyor. Alan kişi de ne yapacağını bilmiyor" dedi.

Restorasyon için Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yerel yönetimlere defalarca başvurduklarını anlatan Etker, girişimlerinden sonuç alamadıklarını söyledi. Etker, 2024 yılında gündeme gelen 'İmar hakkı aktarımı' uygulaması kapsamında Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçe verdiklerini ancak geçen süreye rağmen kendilerine dönüş yapılmadığını da belirtti. Etker, atıl durumundaki hamamın durumunun bakımsızlıktan her geçen gün daha da kötüye gittiğini vurgulayarak, "İçine izinsiz girenler oluyor. Çocukların oyun alanı oldu. Tarihi hamam hırsızlıklarla sürekli gündeme geliyor. Biz bu yapıyı koruyamıyoruz" diye konuştu.

Etker, yapının artık kamu eliyle korunması gerektiğini vurguladı.